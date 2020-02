Polizia Stradale:soppressione del Distaccamento di Spinazzola e Ruvo

Ilha chiesto sabato scorso di essere ricevuto dal Prefetto della provincia Barletta Andria Trani, Valiante, a seguito della prossimaDi questa vicenda si è discusso lo scorso 11 febbraio presso il, nell'ottica dellaper la quale è prevista la soppressione di alcuni reparti in Puglia in quanto non più di interesse strategico. "La Federazione COISP –sottolinea nella nota il Segretario provinciale- ha subito evidenziato la contrarietà alla chiusura di qualsiasi Ufficio di Polizia ed ha puntualizzato che un ragionato processo di riorganizzazione non può non tenere conto dei tagli alle dotazioni organiche operati dalla Legge Madia. In merito poi alla previsione di soppressione del distaccamento di Spinazzola distaccamento ritenuto non più strategico, ci preme segnalare che probabilmente non è stata presa in considerazione la nuova viabilità esistente sul territorio a cerniera tra Puglia e Basilicata. Infatti, due anni fa è stata aperta la S.S. 655 Bradanica che da Foggia porta a Matera con un notevole traffico che porta all'insediamento Fiat di Melfi salendo per la 106 Jonica e SS 96 Bis Potenza–Bari, senza considerare altresìintersecandosi con la viabilità ordinaria. La soppressione del Distaccamento Polizia di Spinazzola, per i motivi sopra esposti, riteniamo sia da riconsiderare. In nome di un'ottimizzazione dei presidi sul territorio non bisogna mai perdere di vista l'obiettivo primario di controllo del territorio che, in questa direzione, vedrebbe scoperta, sotto il punto di vista della sicurezza, una grossa fetta di territorio murgiano. Per tale motivo questo Sindacato di Polizia COISP ha chiesto un incontro con il Prefetto Valiante, per discutere le suddette criticità, onde scongiurare questa poco opportuna decisione."