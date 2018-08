PLUSIMPLE di Canosa tra le 100 startup finaliste a DigithON

Nome Città Regione #CampUniMakers Bari Puglia 4 Sport Outdoor Carbonia Sardegna Agricolus s.r.l. Perugia Umbria anysport Napoli Campania APPostiamoci Benevento Campania ARTctory Barletta Puglia ASPIS Bari Puglia AuthenticPugliaTours Molfetta Puglia BBPlane Bari Puglia Bestories Trani Puglia BIG Digital Factory Torino Piemonte BionIT Labs Lecce Puglia Butterfly srls Napoli Campania Cannabeasy Milano Lombardia CareMeUp Sesto San Giovanni Lombardia Clab Calangianus Sardegna ClubUp! Osimo Marche CoDe Torino Piemonte comehome srl Milano Lombardia Computational Life Bolzano / Bozen Trentino-Alto Adige CryptoWriter.me Roma Lazio DoMusic Orta di Atella Campania EABlock Cagliari Sardegna EasyTax Assistant Milano Lombardia Elysium Roma Lazio Epoché Napoli Campania Expertrek Porto Torres Sardegna FLYTRENDY Fossacesia Abruzzo Followine s.r.l. San Cipriano d'Aversa Campania Foodiestrip Colonnella Abruzzo Freight Platform Bari Puglia GARDEN SHARING Camerano Marche Glambnb Cagliari Sardegna GO SANITAL SRL Bari Puglia Hand?App Marano di Napoli Campania Hear Me Well Napoli Campania HiveGuard Cagliari Sardegna HOPPIPOLLA Pescara Abruzzo iCareMyKid Andria Puglia ICB - ItalianCraftBeer Sovizzo Veneto IMMUTABILE Trani Puglia iMoj Srl Pescara Abruzzo IoCorro Bisceglie Puglia JoinSet Lecce Puglia Keethings Latina Lazio Leafbox Cesena Emilia-Romagna Loola.it Trani Puglia Metropolitan Hostess & Stewards (MHS) Bologna Emilia-Romagna Minox Martina Franca Puglia Mobility Monopoli Puglia MonuMeet.com Udine Friuli-Venezia Giulia MOS Technology Barcellona Pozzo di Gotto Sicilia MyMama Palo del Colle Puglia NEW GENERATION AQUAPONICS S.R.L. Lequile Puglia NOW BEAUTY Milano Lombardia OC LAB SRL Rovereto Trentino-Alto Adige Ofree Treviso Veneto Oreegano Acquaviva delle Fonti Puglia Paciolo Srl - Startup Innovativa Potenza Basilicata PayDo Milano Lombardia Pin Bike Corato Puglia PinBix Lecce Puglia PITSHOP Bari Puglia PLUSIMPLE Canosa di Puglia Puglia Powahome Roma Lazio PSYKOBOARD - CARBON FIBER ELECTROSKATE Taranto Puglia Ricarico Roma Lazio Sagelio Monopoli Puglia Salon booking system Ariano Irpino Campania Skaffolder Roma Lazio Smart Domotics Faenza Emilia-Romagna SmartTARGA Taranto Puglia Snowit Milano Lombardia Sooneat Milano Lombardia Sostituto d'Udienza Bari Puglia Spazio Roma Lazio Speak Out of the Box Roma Lazio start2impact Roma Lazio STEP - Scarpa + { Elaborazione delle Percezioni } Bari Puglia Stip Roma Lazio Surfinder Andria Puglia Swipe Up Roma Lazio TalkForce Roma Lazio TBoxChain Potenza Basilicata Teralabs Lucera Puglia The Circle Roma Lazio Tilelook Bassano del Grappa Veneto TRACCIAMI Lecce Puglia TrackAbility Bitetto Puglia Trip of Things Grosseto Toscana Tripmetoo Salerno Campania TuneApp Ancona Marche U-mazz Santeramo in Colle Puglia uParty.it Bari Puglia Urban Credit Torino Piemonte Vidoser Catania Sicilia Visionaut Roma Lazio Weedea Perugia Umbria Wilson Roma Lazio Windy Roma Lazio

Sono state annunciate leammesse ache si contenderanno il premio didurante la maratona delle idee digitali che torna per il terzo anno in Puglia,. Lafondamentale disi conferma quella di essere un trampolino di lancio per innovativi progetti digitali, avvicinando la comunità finanziaria a quella delle startup. Per questo il comitato scientifico ha selezionato, tra le, quelle che si focalizzano sulle principali tematiche al centro della rivoluzione digitale che viviamo tutti i giorni e che ha stravolto le regole a cui eravamo abituati.In fase di valutazione particolare attenzione è stata data alle aree tematiche che saranno anche affrontate nel ricco programma di approfondimenti e faccia a faccia che si svolgeranno nelle serate di settembre. Dal business legato a commercio e logistica, alla rivoluzione della finanza con fintech; dal problema delle fake news, alla sicurezza dei dati e alla lotta alla pirateria grazie anche alla tecnologia blockchain; fino alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla tutela del Made in Italy, dal food all'abbigliamento, dal vino all'artigianato. Numerose anchecon progetti indirizzati alle più diverse esigenze: dai portatori di handicap ai vegetariani; dagli sportivi accomunati dalla passione per la stessa disciplina a chi cerca un campeggio di lusso o una semplice piazzola (o un luogo dove appartarsi con il proprio partner). E ancora attenzione alper fronteggiare problemi di mobilità urbana, traffico e smog, e implementare la diffusione delle auto elettriche. Non mancano applicazioni dedicate ai. Le startup finaliste provengono da ben 16 regioni differenti, tra le quali anchehanno 5 minuti a disposizione sul palco delle(BT) per ildi presentazione della loro idea di business davanti ai rappresentati delle principali aziende italiane e internazionali dell'economia digitale, dell'editoria e i più importanti investitori nazionali ed esteri. Sarà poi ilinsieme alle votazioni che arriveranno dalla rete a decretare le idee vincitrici della terza edizione.