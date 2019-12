""Il premier Giuseppe Conte ha detto che nel 2020 ci saranno più asili nido gratuiti...al Nord."- Esordisce così il consigliere e co-coordinatore regionale di Fratelli d'Italia,nella sua dichiarazione - "Perché alla Puglia andranno solo le briciole e questa volta non per colpa di un Governo, che pure ha assegnato 520 milioni di euro per gli asili, ma- "che al tavolo dove si doveva definire il riparto, il 25 novembre scorso, non ha neppure inviato l'assessore al Welfare, Salvatore Ruggeri, ma un funzionario, al quale non vogliamo addossare nessuna colpa. E' alla 'politica' che compete il ruolo di battere i pugni sul tavolo! E così il risultato è che è passato è il riparto voluto dalle Regioni del Nord, chiaramente a loro vantaggio! Quindi, lì dove ci sono già asili nido ce ne saranno di più, da noi dove mancano anche quelli normali (quelli da tre anni in su) e quelli nido sono pochissimi, ne avremo anche meno! Assurdo! E tutto questo accadeva mentre il nostro presidente Michele Emiliano, passava da una telecamera a uno studio televisivo ad un altro a parlare di competenze che non spettano neppure alla Regione, ma che lo faceva sembrare al servizio dei pugliesi. Mentre prometteva di anticipare con i soldi dei pugliesi i debiti di una società privata (Arcelor Mittal) a Roma si perdevano le risorse per le nostre famiglie. I pugliesidevono sapere che