Piena riconoscenza per l’encomiabile lavoro svolto

che dopo più di tre anni lascia la sede della Questura della Provincia Barletta Andria Trani. Al Questore Pellicone, il primo cittadino ha manifestato la piena riconoscenza per "l'encomiabile impegno rivolto verso il nostro territorio nell'arco del suo mandato", sotteso in particolare a garantire maggiore sicurezza nei confronti della cittadinanza. «L'impegno profuso – scrive il- ha concretizzato importanti risultati nella lotta alla criminalità e ad ogni forma di illeceità, restituendo alla città dignità ed equo senso di giustizia. Gli ultimi fatti di cronaca, collegati alla lupara bianca ed al lusinghiero epilogo certificatorio delle responsabilità penali riconosciute in sede giudiziaria, sono l'espressione più viva del suo impegno e della sua dedizione al lavoro, diretto ad inneggiare i valori costituzionali della nostra Repubblica cui noi servitori cerchiamo quotidianamente di ravvivare come esempi. Un particolare ringraziamento mi sento di rivolgere a tutto il personale del Corpo della Polizia di Stato da lui diretto, per la costante e puntuale presenza sul territorio assicurando legalità ed ordine pubblico. Non possiamo dimenticare quanto fatto per la realizzazione della Questura, è stato questo certamente un momento delicato e complesso che il Questore Pellicone ha affrontato con impareggiabile maestria, conscio che tale presenza sarebbe servita a cristallizzare nella mente di tutti la presenza dello Stato. Un particolare ringraziamento per la sensibilità dimostrata verso il nostro concittadino Giovanni Battista Vitrani, assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, venuto a mancare prematuramente, a cui è stata dedicata la Cappella della Questura di Andria, segno tangibile della sua grande attenzione nei confronti di tutti i collaboratori che l'affiancano nel delicato cammino Istituzionale. Ringraziandolo - conclude il- per la straordinaria collaborazione istituzionale, colgo l'occasione per rivolgere lui gli auguri di buon lavoro per il nuovo incarico a Siracusa in cui avrà modo, ancora una volta, di dimostrare il suo valore e la sua professionalità». Il questore(61 anni) va a Siracusa al posto di Benedetto Sanna, andato in quiescenza nei mesi scorsi, come ha deciso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del ministero dell'Interno.