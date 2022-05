Per fortuna ci siamo persi. L’arte del viaggio imprevedibile

Cresce l'attesa per la presentazione del libro:che si terrà alle ore 19,00 dipressoin Via Piano San Giovanni, n.47. Nell'ambito del contestl'Associazione Via Francigena Canosa in collaborazione con le Fondazione Archeologica Canosina, insieme ai partener le associazioni Fidapa, Comitato Premio Diomede e Pro Loco incontreranno l'autore Maurizio Serafini, con la speciale presenza degli studenti dell'IISS "N. Garrone" di Canosa e dei rappresentanti dell'Ambulatorio Popolare.Attraverso 20 storie surreali di viaggio in giro per il mondo, l'autore racconta al lettore incredibili esperienze avventurose e rocambolesche, pericolose e avvincenti vissute e portate a termine grazie al proprio istinto. Infatti, secondo l'Autore il vero viaggio è: "quello sospeso tra realtà e sogno, quello unico e irripetibile, quello dell'avventura viva e fulgida che torna a casa con te".I racconti sono spesso tragicomici e onirici, e si succedono nel libro senza una precisa cronologia e spazio temporale. Dalla Birmania della guerra civile, ai tre viaggi in Mongolia, Africa e India e poi ancora continuando tra le montagne dei Sibillini, tra quelle albanesi, o himalayane sempre in tenda nelle isole deserte o nelle foreste pluviali costantemente alla ricerca di un rapporto primario con la natura, soprattutto quella più incontaminata.Il filo conduttore che attraversa tutti i racconti è il caso, l'intuito e l'ascolto delle voci "che ti chiamano". Scrive Maurizio Serafini: "Solo in queste situazioni si acuiscono i sensi, si accendono i radar della percezione e si è pronti, come gatti, a saltare alla reazione. È l'unico modo per non andare a cercare i luoghi, ma attendere che siano loro a trovarti. In un mondo in cui ormai essere esploratori è molto difficile, mi sono così concesso un modo tutto personale di farlo: viaggiare in attesa di perdersi".A conclusione della serata interverrà il dottor Angelofabio Attolico che illustrerà i Cammini e gli itinerari della Regione Puglia. L'incontro sarà presentato dalla Presidente dell'Associazione Via Francigena Canosa di Puglia – Rosa Anna Asselta e le due socie del Direttivo: Rosalba Lamanuzzi e Cinzia Mansi che dialogheranno con l'autore.