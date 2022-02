Per continuare a seguire con gioia il Signore Gesù e testimoniarlo nel nostro tempo

Nel tardo pomeriggio di ieri presso la Basilica Cattedrale di Catania si è svolta la cerimonia di insediamento dinuovo Arcivescovo della(55 anni), ex Vescovo della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, nominato dalo scorso 8 gennaio, succede all' arcivescovo metropolita,. "AncheLa provincia di Foggia, da cui provengo, è segnata dalla presenza di tre mafie: la garganica, la foggiana e la cerignolana, chiamate 'quarta mafia' in Italia, per progressione cronologica. Mi rendo conto che è necessario fare i conti con queste realtà. Noi, come Chiesa, abbiamo il compito dell'annuncio e della denuncia insieme. Ma abbiamo anche il compito di educare.E' quanto dichiarato danell' incontro con i giornalisti tenutosi in mattinata nel capoluogo etneo dove, tra l'altro, ha, rivolto un invito: "Aiutiamola a divenire protagonista e non lasciamo che si fermi al lamento, alla rassegnazione, alle scorciatoie di un benessere che poi si rivela effimero che propongono le mafie. A questo fine convergono la cultura e gli interventi dello Stato, ma anche l'impegno educativo della Chiesa, a tutti i livelli".Mentre, alla Diocesi di Andria e alla sua città Minervino Murge,ha riservato un posto elitario nel suo cuore, come evidenziato dalla simbologia del suo stemma "che vuole essere un programma di vita e di servizio da condividere con tutto il popolo di Dio. Lo sfondo dello scudo è argenteo, ed è simbolo della trasparenza nell'agire"