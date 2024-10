Peppino Persichella non è più tra noi

Nella tardo pomeriggio odierno, anella, il parrocoha officiato la messa esequiale pervenuto a mancare all'affetto dei suoi cari all'età di 64 anni. La comunità canosina si è unita al dolore della famiglia duramente provata per la prematura dipartita del congiunto. Una vita dedicata alla famiglia e al lavoro, sempre di grande aiuto e sostegno tra le mura domestiche e nel negozio fino all'ultimo periodo della sua esistenza, segnata dalla sofferenza.chiamato comunementeda amici e clienti della pescheria, attività svolta prima da dipendente e negli ultimi anni a conduzione familiare con lae lasempre con diligenza, operositàlaboriosità e rispetto. Lavoratore instancabile e generoso che dispensava consigli negli acquisti e dava il massimo nella preparazione dei prodotti di pescheria, qualità non comuni a tutti. "Il lavoro nobilita l'uomo" un proverbio spesso citato che sottolinea l'importanza di quanto ha fatto in vitaper unmolto antico come ilche ha svolto con dignità e passione.Ai funerali molti compagni di squadra dei suoi trascorsi calcistici nella fila dell'allora associazione "Giampiero Boniperti" presieduta dall'indimenticato Nardino De Salvia. Soprannominatoper la sua lunga capigliatura come il famoso calciatore argentino,giocava nel ruolo di ala pura, negli anni settanta-ottanta. Ha partecipato da protagonista a tanti tornei amatoriali, come quello della Canicola, disputati al campo "S. Marocchino" di Canosa che attirava centinaia di persone sulle gradinate. Vicinanza alla famiglia è stata espressa dache ha accompagnato con i canti la cerimonia eucaristica per le esequie di Peppino Persichella, ricordato anche sui social con messaggi di stima e condoglianze. "non è la solita frase di circostanza ma racchiude sinceri sentimenti di cordoglio alla famiglia diche sarà ricordato per la sua semplicità e cordialità.