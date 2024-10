In memoria di Nicola Lenoci

Lo scorso venerdì 28 settembre presso la Chiesa Arcipretale di Cadola, in provincia disi sono svolti i funeralivenuto a mancare all'età di 85 anni. Originario di Canosa di Puglia, il dottorsi trasferì a Belluno nel 1992, dove ha tra l'altro ricoperto : il ruolo di direttore dell'Ufficio scolastico, di difensore civico della Provincia di Belluno e docente di cinema presso l'Università Adulti/Anziani di Belluno. Persona stimata e apprezzata per lo spessore umano e per le capacità professionali che ha sempre dimostrato, anche in Puglia, dove è stato Provveditore agli Studi di Bari prima di trasferirsi in Veneto.A ricordarlo in una nota ilche scrive: """Pur a distanza di giorni della scomparsa del, sentiamo di rievocare tempi vissuti nel paese nativo di Canosa dove la casa in Via Roma, lo ha visto crescere con i distinti genitori e nella vita di relazione umana e istituzionale di Chiesa e di Città. Nella via della Passione (Via Oberdan) da adolescente lo ricordo seguire la processione di San Sabino con il cappello goliardico da Universitario della Facoltà di Giurisprudenza con a fianco l'amico stimato Pino Imbrici, che lo seguirà come Provveditore agli Studi di Bari. E proprio come Provveditore agli Studi lo ricordiamo presente nella Scuola Elementare De Muro Lomanto con Don Felice Bacco ad una festa di pensionamento di colleghi insegnanti, facendo sentire nella presenza del Superiore la stima e le motivazioni ai docenti e al mondo della scuola. E ilfaceva sentire il ruolo istituzionale di superiore con sapienza e cordialità distinta nelle sue doti umane e professionali, trapiantate poi nella terra di Belluno, in uno spirito di coesione tra Sud e Nord, in tempi difficili, come lo ricorda oggi in Vittorio Veneto mio fratello Pasquale Di Nunno. La sua dimensione familiare lo lega alche abbiamo incontrato a volte nella sua casa nativa con la gentilissima sorellaalla quale porgiamo la nostra vicinanza e il nostro saluto di canosini. Lo ricordiamo in "altezza" affranto nella Cattedrale di San Sabino con un bastone nel presbiterio, presente come fratello maggiore alle esequie di Monsignor Nicola Lenoci, di cui ha vissuto con la moglie e la sorella il declino travagliato in vita. La sua figura si lega a Canosa e alla Cattedrale di San Sabino con la presenza sapiente della consorte,già docente di storia moderna e contemporanea presso la FacoltàLettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Bari che ha curato con competenza e servizio, i testi intitolati "Canosa. Ricerche Storiche", sotto l'Alto Patrocinio del Presidente della Repubblica Italiana, un patrimonio per la nostra amata Canosa.""""""A nome della– conclude ilnella nota di cordoglio - porgiamo le sentite condoglianze alla moglie Liana, al figlio Leonardo, alla nuora Barbara, agli adorati nipoti Nicola, Adriano e alla sorella Bina. Le radici restano anche dopo la morte anche se trapiantate in altre terre d'Italia ed ammaestrano i viventi. Nella preghiera e nella vita umana e sociale,"""