Pasquetta: l’agnello sulle tavole dei pugliesi

Rispettare le tradizioni die portare in tavolanon è solo benaugurante per il ritorno alla normalità ma aiuta anche laduramente colpiti dalla crisi provocata dall'emergenza coronavirus. E' quanto affermain occasione dei festeggiamenti del lunedì dell'Angelo che prende il nome dall'incontro in questo giorno dell'angelo con le donne giunte al sepolcro. In occasione di questa festività – sottolinea la- si acquista infatti gran parte di circa 1,5 chili di carne di agnello consumata a testa dai pugliesi durante tutto l'anno. Laè – evidenzia la- una, come dimostrano i piatti della transumanza tramandati da secoli, comecon funghi cardoncelli spontanei e lampascioni, i noti cipollotti selvatici pugliesi,con pecorino e cicorielle selvatiche o cotto nel brodo con le erbe tipiche delle Murge e gli gnumeredde, involtini di frattaglie di carne d'agnello cotti al forno, alla brace o stufati nei tegami di coccio."Gli animali custoditi negli allevamenti rappresentano un tesoro unico al mondo che va tutelato e protetto - afferma- anche perché a rischio non c'è solo la biodiversità delle preziose razze pugliesi, ma anche il presidio di un territorio dove la manutenzione è garantita proprio dall'attività di allevamento, con il lavoro silenzioso di pulizia e di compattamento dei suoli svolto dagli animali. Quando un allevamento chiude si perde un intero sistema fatto di animali, di prati per il foraggio, di prodotti tipici e soprattutto di persone impegnate spesso da intere generazioni a combattere lo spopolamento e il degrado". "Sono essenziali misure per non lasciar morire i pascoli e costringere alla fuga migliaia di famiglie che da generazioni popolano le aree rurali più difficili dove l'allevamento è l'attività principale, ma anche i tanti giovani che faticosamente sono tornati per ripristinare la biodiversità perduta con il recupero delle storiche razze pugliesi, come la pecora 'Gentile' di Altamura o la 'Moscia' leccese", insiste il presidentesi sono fatti consegnare direttamente dai pastori l'agnello a casa e in questo momento difficile i cuochi contadini degli agriturismi dihanno continuato a cucinare per i pugliesi, nel rispetto delle tradizioni e della stagionalità con menu tipici della tradizione. Sostenere con i propri acquisti la produzione Made in Italy significa – afferma la– aiutare il proprio territorio e contrastare anche l'abbandono delle aree più difficili dove i pastori svolgono un ruolo insostituibile di presidio. In una situazione in cui la maggioranza dell'offerta viene dall'estero e soprattutto da Romania e Grecia che non assicurano gli stessi standard qualitativi, per portare in tavola qualità al giusto prezzo il consiglio dellaè dunque quello di preferire carne di agnello a denominazione di origine, quella garantita da marchi di provenienza territoriale, o di rivolgersi direttamente ai pastori, quando è possibile.La– continua la– è un mestiere ricco di tradizione molto duro che garantisce la salvaguardia in Puglia di ben 4mila allevamenti e 202mila pecore a vantaggio della biodiversità. Negli ultimi anni si è sviluppato anche ilper le montature di occhiali, borse, scarpe e articoli di alta moda e come isolante termo acustico in edilizia dove garantisce prestazioni eccellenti sia nella protezione dal caldo e dal freddo, regolando il livello di umidità, sia contro i rumori, con un materiale naturale, sano e riciclabile.