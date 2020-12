Parte la raccolta di occhiali usati

Anche se sono un po' rovinati, invece di gettarli tra i rifiuti, portali in un Centro di Raccolta, potrai contribuire aIlanche quest'anno lancia il service della raccolta degli occhiali usati, da vista e da sole, che durerà per i mesi di dicembre e gennaio. In questo modo "aiutiamo tante persone a vedere e vivere meglio". Gli occhiali raccolti saranno consegnati aldove saranno puliti, riparati, sterilizzati, catalogati e distribuiti dai volontari Lions e da altre organizzazioni che si occupano della protezione della vista in Africa, America del Sud, India e nell'Est Europeo. La speranza è che nonostante la pandemia, i donatori siano generosi come già accaduto negli anni scorsi quando ilha raccolto e inviato circa 600 paia di occhiali che sono stati una preziosa risorsa per tante persone altrimenti destinate alla cecità.Chiunque non voglia far cadere nel vuoto un così nobile e proficuo appello può recarsi presso uno dei centri di raccolta di seguito indicati. Un doveroso ringraziamento da parte del Presidente del Lions Club "Minervino Murge Boemondo D'Altavilla"va a tutte le attività e farmacie che si sono rese disponibili come punti di raccolta e a quanti con un semplice gesto contribuiranno a cambiare la vita di centinaia di persone che potranno così continuare a vedere.Farmacia Cicchelli Corso MatteottiFarmacia Parrulli Via De GasperiFarmacia Savino Via ImbrianiOttica Schirone Corso MatteottiSalumeria Erriquez Via Vito Saraceno 15Studio Fotografico Adduasio Via Felice Cavallotti,12Cartolibreria Arcobaleno di Patruno Cs Umberto I ,97.Farmacia Rinella Via Vito Saraceno 1