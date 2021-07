Canosa: il robot nella Farmacia Lombardi

Tradizione e innovazione sono un binomio al servizio della clientela delladiDa pochi giorni, la professionalità delle dottoresse operanti è affiancata da un robot che rende tutto più veloce e sicuro. Con le tecnologie avanzate del robot, migliora il rapporto umano tra le farmaciste ed i clienti-pazienti. Il robot permette, tra l'altro, di avere un inventario aggiornato della, di tenere le scadenze sotto controllo, di scansionare i codici a barre per verificare i farmaci. In pratica, il robot eroga velocemente i farmaci prescritti utilizzando un sistema di codici a barre, che elimina anche il rischio di "scambiare scatole di farmaci simili", riducendo al minimo qualsiasi errore nella dispensazione degli stessi. Il robot, evita lo spostamento delle dottoresse verso le cassettiere contenenti i medicinali ed al contempo le stesse hanno più tempo da dedicare ai clienti-pazienti per offrire consigli e consulenze. La velocità del robot accorcia i tempi di attesa al banco perché le farmaciste non devono più andare alla ricerca del medicinale tra gli scaffali. Lain Via Luigi Settembrini n. 9, èper garantire benessere e salute grazie anche alla disponibilità e dedizione di tutte le dottoresse, sempre pronte a mettere le proprie conoscenze e il proprio bagaglio di esperienze al servizio della clientela.