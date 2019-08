Operazione ad alto impatto della Polizia nelle stazioni ferroviarie

Una giornata di controlli straordinari nell'ambito dell'operazione denominatache lo scorso 8 agosto sono stati eseguiti presso 10 delle principali stazioni italiane :, Bologna Centrale, Firenze S.M.N., Genova P. Principe, Milano Centrale, Napoli Centrale, Palermo Centrale, Roma Termini, Torino Porta Nuova, Venezia Mestre. L'operazione ad alto impatto negli scali ferroviari e relative adiacenze è stata disposta dal Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza per iIn campo personale dellecon il supporto delle unità cinofile e l'impiego di tecnologie all'avanguardia, in particolare smartphone di ultima generazione con lettura ottica dei documenti, e metal detector per le verifiche sui bagagli. Anche aè stata attuata l'operazionee complessivamente il Compartimento della Polizia Ferroviaria per la Puglia, la Basilicata ed il Molise e la Questura di Bari hanno impiegato 16 pattuglie per un totale di 40 agenti impegnati, tra Polizia Ferroviaria, Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e Reparto Prevenzione Crimine, nonché unità cinofile antidroga della Polizia di Stato e la Polizia Scientifica del Gabinetto Interregionale, che ha impiegato anche l'automezzo "Moving Lab".Nel corso dell'attività, estesa anche alle, dellesono state sottoposte a controllo le persone che, a vario titolo, frequentano gli impianti ferroviari, i bagagli al loro seguito, con l'utilizzo di metal detector, rilevatori di esplosivo e deieffettuate verifiche e ispezioni nelle sale di attesa, nelle biglietterie, nei sottopassaggi, a bordo dei treni, lungo i marciapiedi di arrivo e partenza dei treni e negli esercizi commerciali. Sono state identificate e controllate nr. 529, di cui 137 stranieri e 48 pregiudicati; 1 cittadino italiano è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per inosservanza all'obbligo di dimora, in quanto sottoposto alla Sorveglianza Speciale di P.S; è stato emesso dal Questore di Bari un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti di un cittadino algerino non in regola con le norme di soggiorno; inoltre sono stati sequestrati 15 gr. di sostanza stupefacente del tipo cannabinoidi, fiutati daie 4 persone sono state segnalate all'Autorità Amministrativa per possesso di modica quantità di stupefacente, fra cui tre giovani ed un minore diciassettenne italiano, affidato poi ai genitori.