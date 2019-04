Olandesi sulla Via Francigena a Canosa

Accostandoci in studio e in preghiera al patrimonio sabiniano della Cattedrale di San Sabino a Canosa di Puglia(BT), incontriamo due visitatori stranieri intenti a conoscere la nostre pietre intrise di storia, di arte, di fede, di devozione popolare. Si presentano al nostro dialogo con i nomi didella città di Gouda edella città di Eibergen inSono Pietro e Rodolfo che in pensione percorrono la via Francigena e sostano oggi a Canosa porgendo a Don Felice Bacco, Parroco della Cattedrale, la Carta del Pellegrino per il timbro e la firma. La porgono alla nostra lettura indicando le soste del percorso con relativi timbri. La, «» è la credenziale del Pellegrino della Via Francigena, documento di viaggio che attesta la sua identità, il suo intento, rilasciata da una autorità religiosa e in Italia dalla Confraternita di San Jacopo di Compostella per coloro che si dirigono oltre che a Santiago de Compostela anche a Roma, Gerusalemme, Monte Sant'Angelo, Loreto. Ildel Cammino di Santiago è il timbro che ogni pellegrino sulappone sulla propria credenziale ad ogni meta sacra. Proprio per queste caratteristiche la funzione principale del sello è quella didai Paesi Bassi visitano con noi con vivo interesse spirituale e culturale la Cattedra Episcopale, la cupola giustinianea della Cattedrale del VI secolo, l'icona bizantina di Maria SS. della Fonte, l'icona bizantina di Maria SS. del Perpetuo Soccorso soffermandosi agli acronimi in greco e le impronte lasciate dai visitatori del passato sulla porta marmorea dell'antica Cattedrale. Oggi lasciano anche loro la traccia della loro visita, l'impronta del loro percorso diretti a Monte Sant'Angelo.