Nuovi documenti su Giove-Toro

empre più interessanti e di livello gli incontri dell'di, che hanno luogo presso l'Auditorium dell'in via Muzio Scevola nr.20. Alledi, interverrà in veste di relatrice,sul temaLa dottoressavincitrice delaureanda innel corso dipressoNel corso del quale ha maturato competenze specialistiche inerenti le discipline archeologiche di ambito preromano, classico e tardoantico, unitamente all'informatica applicata allo studio dei contesti archeologici, attraverso l'utilizzo dei sistemi G.I.S., CAD, e di elaborazione di modelli 3D, con l'utilizzo del software Blender. Attualmente collabora, nell'ambito della tesi di laurea magistrale, alle ricerche in corso nel(BT), promosso dalla. Nel febbraio del 2018, ha conseguito lapresso l'Università degli Studi di Bari, con una tesi innella quale ha realizzato l'analisi degli elementi lapidei rinvenutiformulando un'ipotesi ricostruttiva dei rivestimenti del tempio e rintracciando i percorsi commerciali che interessavano la città nel periodo imperiale. Durante il periodo di formazione universitaria, ha sviluppato consapevolezza dei metodi e delle tecniche di indagine archeologica partecipando a numerose campagne di scavo stratigrafico e ad attività di ricognizione topografica nel territorio pugliese. Nel rinnovare l'invito a partecipare all'incontro di lunedì con lail presidente dell'U.T.E.ha tenuto a ricordare che è in atto un concorso "Premio Ovidio Gallo" per una Tesi di laurea, teso a valorizzare l'immagine storica e culturale di Canosa attraverso una scrupolosa ricerca di documentazione sviluppata da studi su Archivi di Stato e reperti archeologici del territorio.