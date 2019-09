Non sono contento del piano di riordino ospedaliero

"Sul tema del nostro Ospedale occorre essere sempre molto chiari." Esordisce così Ilnel suo intervento sulla riconversione dell nosocomio di di Canosa - "Con i vari piani di riordino messi in praticaDal 2012 quindi, il nostro Ospedale ha perso i vari reparti e conseguentemente attrezzature e personale sono stati trasferiti altrove. A Canosa non si nasce più dal 2013. Questa Amministrazione si è insediata a luglio del 2017. Da allora è stato aperto, con alti e bassi, un dialogo pressoché costante con l'Asl BAT. Ricordo di aver proposto al dott. Narrarci (ex direttore generale Asl BAT), nei primissimi giorni della nostra Amministrazione, una bozza di convenzione. Il confronto con la direzione della nostra Asl è poi proseguito con l'avv. Delle Donne insediatosi nel 2018.Il protocollo proposto altro non era che un modo per impegnare Asl e Regione Puglia a garantire i servizi essenziali e tempi certi per la realizzazione degli interventi di riconversione. Gli incontri con l'Asl sono continuati. L'ultimo in ordine di tempo è avvenuto giovedì scorso a Palazzo di Città dove ho incontrato il direttore generale Delle Donne e il direttore sanitario Vito Campanile per fare il punto della situazione:- da qualche settimanaper piccoli ma numerosissimi interventi chirurgici, in day surgery, grazie alla caparbietà del dott. Enrico Restini che ha voluto fortemente che questo accadesse. Presto verranno effettuati interventi di chirurgia oculistica;- si stanno riconvertendo gli spazi. Inevitabilmente medicina e geriatria devono essere trasferiti per dare spazio ai nuovi reparti di lungodegenza e riabilitazione;- il progetto per il centro risvegli sta andando avanti;- abbiamo discusso sul- della nuova collocazione (e delle suppellettili) del Centro Vaccinazioni presso l'ospedale (fino a poco fa conviveva con il servizio veterinario).Siamo in una fase dove il piano di riordino non vuol dire più togliere servizi sanitari ma al contrario offrirne altri, diversi si ma altrettanto indispensabili alla nostra città.Purtroppo però, altri, in altri tempi hanno deciso diversamente e a loro va tutto il mio risentimento. Oggi nascondersi dietro false polemiche serve solo a mascherare le proprie responsabilità." - Il primo cittadino di Canosa conclude - "Preferisco lavorare, garantire ai miei cittadini quanti più servizi possibili nel più breve tempo possibile.