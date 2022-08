Canosa: Non si tratta di chiusura ma di revisione temporanea del servizio delle postazioni medicalizzate

"Questa mattina, su sollecitazione dei sindaci e dei consiglieri regionali della Bat, l'assessore alla Sanità Rocco Palese e il direttore di dipartimento Vito Montanaro hanno convocato un tavolo per fare chiarezza sulle notizie relative alla chiusura delle postazioni fisse medicalizzate di Minervino e Canosa". Lo rende noto la"Ci è stato spiegato -- che non si tratta diin attesa di revisione del nuovo servizio del 118 che dovrà tenere conto della carenza dei medici specializzati. In Puglia a fronte dei 530 medici necessari a garantire il servizio, al momento sono in servizio solo 205 professionisti e per questo è necessario razionalizzare gli orari di apertura. Una soluzione temporanea che si spera possa essere superata inserendo nella pianta organica gli infermieri in sostituzione dei medici di emergenza/urgenza. Sono grata all'assessore per averci incontrati subito e per aver fatto chiarezza rispetto a chi mette in giro notizie fuorvianti su un argomento sensibile come è quello della salute, pur di farsi pubblicità per la campagna elettorale. Terremo ovviamente alta l'attenzione e continueremo a monitorare la situazione, sperando di avere presto la soluzione a questo atavico problema di carenza di medici".