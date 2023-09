Canosa: attivi gli ambulatori di Terapia del dolore e accessi vascolari

Con una equipe dedicata, composta da quattro dirigenti medici e quattro infermieri, sono stati attivati dal mese di giugno presso il Presidio Territoriale Assistenziale di Trani e ilLa legge n.38 del 15/03/2010, infatti, sancisce il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative ed alla terapia del dolore, prevedendo la formazione di personale qualificato in grado di rispondere alla crescente richiesta del territorio.Le attività riguardano nella fattispecie il dolore acuto e cronico di natura oncologica e non oncologica, come ad esempio lombalgie, dolori articolari e cure palliative. Vengono eseguite procedure infiltrative ed ecoguidate oltre ad interventi in sala operatoria di radiofrequenza. Viene eseguito anche il posizionamento di accessi vascolari a medio e lungo termine per i pazienti con patologie neoplastiche che necessitano di chemioterapia e per chi segue terapia infusionale."Nell'ambito delle attività della nostra unità operativa - spiega la dott.ssa Daniela Maiorano, responsabile della UOSVD di Day Service dei PTA di Trani e Canosa di Puglia - abbiamo avviato dallo scorso mese di giugno, con numeri già molto rilevanti, gli ambulatori di terapia del dolore e accessi vascolari. Abbiamo eseguito, infatti, più di 160 prestazioni nei due PTA con quasi 100 accessi vascolari impiantati e oltre 20 procedure di radiofrequenza eseguite in sala operatoria in regime di day service. Ringrazio l'equipe presente sia a Trani che a Canosa di Puglia per il grande compito svolto e per l'attenzione prestata verso gli utenti ed anche la Direzione Generale per il supporto alle nostre attività volte ad implementare i servizi presenti nei PTA".Il primo accesso avviene tramite CUP, a seguito di richiesta di prima visita antalgica da parte del Medico di Medicina Generale. Gli ambulatori di Terapia del dolore ed accessi vascolari sono attivi a Trani il martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8 alle ore 14, a Canosa di Puglia il lunedì e il giovedì dalle ore 8,00 alle ore 14,00.