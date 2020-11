Mons. Marcello Semeraro nominato Cardinale

Nell'annuncio in Piazza San Pietro,, Vescovo di Albano Laziale, consacrata creatura presbiterale pugliese, già a capo della Pontificia Congregazione per le Cause dei Santi dal 15 ottobre 2020,"artigiani di pace e canali di carità"Nato il 22 settembre 1947 a Monteroni di Lecce, ha svolto gli studi presso il Seminario Regionale di Molfetta, come lo ricorda il Professor Pasquale Di Nunno da Vittorio Veneto. L'ordinazione sacerdotale è avvenuta per mano del canosino Vescovo di Lecce,cui è rimasto legato nella presenza a Canosa. Ordinato Vescovo il 1998 daha ricoperto prestigiosi incarichi pastorali nella Chiesa Italiana. Per 16 anni è stato Vescovo di Albano Laziale.Come pugliesi, nella condivisione della comunità ecclesiale e civile di Canosa di Puglia, vogliamo porgere le vive congratulazioni a Mons. Semeraro, che ci ha onorato più volte della Sua presenza a Canosa nella Cattedrale di San Sabino. In particolare, ilnella concelebrazione della santa messa di ringraziamento per la proclamazione dellanella condivisione di Don Felice Bacco, di Don Mario Porro e del Vescovo di Andria Mons. Luigi Mansi. Macome lo evoca la gentilissimasorella del compianto Mons. Michele Lenoci, è stato spesso ospite nella casa di Don Michele, condividendo il cammino spirituale fino alla Sua Morte avvenuta il 7 gennaio 2018 con la celebrazione della messa esequiale.. Porgiamo gli auguri nella gioia e nella preghiera al Suo Ministero condividendo il suo servizio al Popolo di Dio suggellato dal motto episcopale(Galati, 5,8). Nell'edificazione della Chiesa, ci uniamo nella preghiera e nel servizio della promozione umana, nella Fede del Signore.