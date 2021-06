Nel ricordo di Leonardo Giammarrusto detto ‘Lunàrde de li ficherìlle’

Stamani la comunità canosina ha dato l'ultimo saluto avenuto a mancare all'età diNelle ultime ore sui social, molti post hanno evocato la figura diun uomo mite e cordiale, molto conosciuto per la sua attività estiva dicon il banco posizionato davanti all'ingresso "Aldo Moro" della villa comunale aTante foto diapparse su Facebook e nei manifesti affissi in città che annunciano la prematura dipartita mentre lo ritraggono nell'esercizio di pulire i fichi d'India, per alcuni è una vera e propria arte.Significativo il ricordo diQuando la semplicità e l'umiltà lasciano il segno. Di solito si ricordano gli uomini di potere, quelli d'affari, quelli della politica. Oggi ci lascia un uomo che, con tanta umiltà, non volendo è diventato una icona a Canosa, un uomo semplice che andrebbe ricordato""". Il compiantodettoha raccontato le sue origini a'Human of Canosa' durante una calda serata estiva:"è tra i mestieri di un tempo delle strade di Canosa di Puglia """Era una cerimonia d'estate fermarsi ed ammirare all'angolo di Via Piave e poi all'ingresso della Villa Comunale ilHa scritto ilCon abilità manuale e con un coltello appuntito eliminava la buccia spinosa di questo gustoso frutto. Tra gli antichi mestieri di Napoli e della Sicilia figura il venditore di fichi d'india. Il Paliotti nella sua storia a fascicoli della "Canzone Napoletana", nel fascicolo n. 9, pubblica una stampa a colori di Pasquale Mattei del sec. XIX."""Il vocabolo in vernacolosi lega nei dialetti meridionali dell'800 allasiciliana, suggellata anche dalla poesia dedicata ai fichi d'India. """La pianta cresceva anche dietro le case di periferia e la ritroviamo a Canosa all'inizio della via rupestre della Murgetta.""" - Aggiunge il maestro- """Mio padre li portava dai campi e mia madre con pazienza li immergeva in un secchio zincato di acqua per eliminarle spine per poi pulirli con il coltello. I fichi d'india sono l'iconografia d'estate dei nostri sentieri dove la natura i fa arte sapore e turismo. Oggi si ritrovano belli e puliti nei supermercati, ma i bambini non conoscono la magia del venditore dei fichi d'india. Restano i sapori, restano i colori variegati di molteplici proprietà salutari, senza esagerare per i granelli del frutto. Non era un supermercato, ma una bancarella di strada con, una persona mite e gentile, che porgeva con le mani senza spine li ficherìlle". Con la morte discompare un mestiere quello del venditore ambulante di fichi d'India ed in questa stagione rovente, in quell'angolo della villa comunale a Canosa di Puglia, resta un vuoto incolmabile che non potrà mai più essere riempito dai colori gialli, bianchi e rossi tipici del banco allestito dasempre pronto e gioviale mentre serviva la clientela.