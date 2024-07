Nel ricordo delle vittime della tragedia ferroviaria sulla linea Andria-Corato

In occasione dell'ottavo anniversario della tragedia ferroviaria sulla linea Andria-Corato l, essendo il deputato del territorio, è intervenuta ieri sera alla Camera per un ricordo delle vittime. "Onorevoli colleghi, intervengo oggi per commemorare un triste anniversario: l'ottavo dall'incidente ferroviario sulla linea Andria-Corato del. Una data che rimarrà indelebile nella memoria di tutti noi, poiché ha segnato una ferita profonda nel cuore della nostra amata Puglia e non solo. In quella tragica giornatauomini e donne, figli, pensionati, madri e padri di famiglia che, come ogni giorno, viaggiavano su quei treni raggiungendo luoghi di lavoro, di studio, che si recavano da una provincia all'altra, ciascuno preso dalla propria vita e dai propri pensieri. Ciascuno con la propria storia, i propri sogni e le proprie speranze. Ma quel tragitto, che avrebbe dovuto essere un normale viaggio in treno, si è trasformato in un incubo senza fine. Le parole non possono esprimere il dolore che ancora oggi proviamo per la perdita di queste vite preziose. Le famiglie e gli amici che hanno perso i loro cari sono stati sconvolti per sempre da questa tragedia. E non possiamo dimenticare i 57 feriti e coloro che hanno subìto danni psicologici irreparabili.Ogni angolo della nostra Italia merita un sistema ferroviario efficiente, con infrastrutture moderne, treni di ultima generazione, tempistiche di traffico adeguate alle esigenze lavorative, scolastiche e di semplice tempo libero di ogni cittadino. Tutto questo contribuisce all'imprescindibile diritto alla sicurezza, che rende un territorio civile e al passo con i tempi.e sono certa che insieme, anche da questi banchi, potremo fare la differenza e garantire un futuro migliore per tutto il Paese. Grazie."