Nuovo ospedale di Andria: Serve una task-force regionale che segua quotidianamente la vicenda

"Ieri sera ho volutamente partecipato, da semplice cittadino, allaSottolineo da 'cittadina' non solo perché non sono stata invitata come parlamentare del territorio, ma perché sentirsi una normale cittadina rende meglio il senso di impotenza e umiliazione vissuta ieri.di chi, prima di chiunque, era tenuto a dare risposte a una cittadinanza. Impotenza perché ho capito che neppure l'imminente campagna elettorale per le Europee ha messo in moto una possibile inaugurazione di un cantiere… Visto che il centrosinistra pugliese, in modo particolare, inaugura cantieri prima di qualche elezione. Neppure il direttore generale della ASL BT, Tiziana Di Matteo, presente ieri sera e in grande difficoltà, ha saputo dare un minimo di cronoprogramma. Ma francamente ciò che mi ha più stupito sono stati glicome se il nuovo ospedale di Andria non si realizzasse per colpa di entità astratte e sconosciute e non per colpa della loro parte politica. Stessa cosa per gli interventi che ho sentito da parte degli esponenti del PD locale, se avessi chiuso gli occhi avrei potuto immaginare che fossero di un partito all'opposizione del governo regionale. Quando il presidente del Consiglio del PD, Giovanni Vurchio, ha tuonato in aula e sui social:Come parlamentare tutto il mio interessamento politico è costante e quotidiano. Il Governo Meloni, tramite il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, non solo ha garantito la somma iniziale che la Regione aveva perso non presentando il progetto definitivo, ma ha aggiunto ulteriori stanziamenti fino ad arrivare a una cifra che supera di gran lunga i 200 milioni di euro per dare al territorio un grande ospedale di secondo livello… che spero non rimanga solo sulla carta, mentre il cospicuo finanziamento viene dirottato altrove, perché lo si perde per la seconda volta." E' la dichiarazione rilasciata del deputato di Fratelli d'Italia, onorevoleMentre, il capogruppo regionale di Fratelli d'Italia,ha proposto: "L'assenza ieri in Consiglio comunale ad Andria, riunito per una seduta monotematica sul nuovo ospedale, dell'assessore regionale alla Sanità, Rocco Palese, e del capo dipartimento Vito Montanaro, la dice lunga dell'attenzione della Regione Puglia nei confronti della provincia BAT. Non che avrebbero detto altro rispetto a quanto riferito venerdì scorso, 12 aprile, in una Commissione Sanità. Seduta convocata in modo straordinario, come sempre, per volontà dei consiglieri regionali del territorio, sia di centrosinistra sia di centrodestra, preoccupati di uno stallo che non fa presagire nulla di buono. Ma l'assenza oltre chee annunciare un cronoprogramma che non c'è. A tutto questo si aggiungano i problemi relativi alla viabilità esterna che non sono mai stati affrontati in una progettazione. Per questo motivo sostengo che dovremmoe, in maniera sinergica e trasversale, contribuire ciascuno nel proprio ruolo (anche di appartenenza politica) a veder realizzata un'opera indispensabile per il territorio."