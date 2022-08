Natalia Dolgova a Canosa

L'affascinante djinterverrà al'evento inserito nell'ambito del cartellone dell', sotto il patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Canosa di Puglia e la direzione artistica didella Music Art Management. Nel galà che si svolgeràa partire dallein Via Sergente Maggiore Nicola Capurso n. 24, nelle immediate adiacenze del Ramses RistoPub., lache disputerà la serie A2 di calcio a 5.Sul palco di Canosa un'ospite d'eccezione comebionda, occhi di ghiaccio, che ha esordito come modella posando per marchi famosi. Protagonista di varie copertine pubblicitarie, per spot televisivi e videoclip, per ben due volte è stata Playmate del famoso marchio PlayBoy ed ha fatto anche un servizio fotografico con Davide LaChapelle. Nel 2003, si trasferisce in Italia, lavorando come modella con molto successo anche nel campo fotografico. Nel 2007, debutta come dj della rivista Maxim Magazine e da li comincia la sua carriera musicale che la sta portando nei migliori club d'Europa. Preferisce la via di mezzo fra musica commerciale conosciuta ma piuttosto remixata nei modi particolari, deep, electro aggiungendo vari mash-up e famosi brani anni 80-90 remixati e riempiti di suoni nuovissimi. Il tutto per accontentare sempre il suo pubblico.A Canosa persi esibiranno:(model top dj),(vocalist & performer) edi Radio Norba con lo special guest. "Il meglio deve ancora venire" in una serata che annuncia la presentazione dell'ASD Canosa A5 al completo con dj set, musica, spettacolo e tanto divertimento. a detta degli organizzatori.