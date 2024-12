MUSICO 24 per le festività natalizie

Il 2024 che volge al termine segna l'esordio ufficiale dell'Associazione, composta da professionisti del settore artistico, con competenze nell'ambito dell'intrattenimento e dell'organizzazione di eventi pubblici e privati. Tra gli obiettivi del sodalizio: promuovere la cultura musicale a più livelli, valorizzazione del territorio attraverso la musica, mezzo capace di abbattere differenze e distanze fra le persone e potente veicolo comunicativo di messaggi .universali, "arma non violenta", come è stata definita dagli addetti ai lavori, per sconfiggere anche l'apatia e gli sbalzi di umore derivanti da stress di lavoro, di studio e di problemi della quotidianità. "Importante per noi è la diffusione della cultura dell'aggregazione, infatti, ogni evento è strutturato con l'intento di far collaborare varie realtà locali come per esempio le associazioni, le attività produttive, le amministrazioni comunali oltre alle più disparate professionalità artistiche e non del territorio ed al contempo promuovere usi e costumi tipici caduti nell'oblio." Dell'Associazionefanno parte:Nei mesi scorsi,ha animato, tra l'altro: il 1° maggio a Loconia con quasi 5mila persone in piazza; il 10 agosto, l'evento "Notte di mezza estate" a Canosa di Puglia presso piano San Giovanni e il 26 giugno l'evento solidale "Coloriamoci la vita" con l'associazione "I colori dell'anima" impegnata a far emergere la vera bellezza dell'amore quella autentica, "la nostra unicità senza diversità, perchè siamo tutti esseri speciali". Per le prossime festivitàha già annunciato la partecipazione: all'eventoin calendario ile "Aspettando Natale" del 24 dicembre acon intrattenimento e tanta animazione. Da non perdere l'appuntamentodi venerdì 6 dicembre sullacon il dj set digiovane pugliese già affermato alla consolle e nel mondo del clubbing e della dance music per le collaborazioni prestigiose con artisti del calibro di Bob Sinclar, in veste di remixer ufficiale di alcuni suoi singoli Tra i recenti successi discografici per il giovane dj anche "Ready To Play", singolo diedito dall'omonima etichetta di Gabry Ponte, realizzato in collaborazione con Tony T (cantante dei successi dance internazionali dei R.I.O.) e con Praveen, già suonato in anteprima mondiale da Bob Sinclar nel suo RadioShow. La scorsa estate,ha pubblicato il brano "Gravity", lavoro discografico prodotto a quattro mani con Nicola Amoruso, entrambi conosciuti nella scena "dance": Il prossimo dj set di Canosa sarà aperto da FedeDj con il Dottore (Voice) a partire dalle ore 22,00.Riproduzione@riservata