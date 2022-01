Monica Paciolla al Concerto per La Giornata della Memoria

Grande attesa per il Concerto dal titoloeseguito dal Gruppo Musicale della Associazione Nazionale Carabinieri – Ispettorato Regione Puglia "La Benemerita", presieduta dal Colonnello (R)che si terrà presso il Teatro Comunale Giuseppe Curci di Barletta in occasione della Giornata della Memoria, il prossimo, alleLa data delgiornata della memoria in ricordo della, è riconosciuta dagli stati membri dell'ONU, in seguito alla risoluzione 60/7 del 1º novembre 2005 mentre in Italia gli articoli 1 e 2 delladefiniscono le finalità e le celebrazioni di questa ricorrenza. Le anticipazioni sull'evento celebrativo, organizzato con la collaborazione della Associazione Culturale Filantropica Musicale di Cerignola, riferiscono che saranno eseguiti brani musicali lirico-sinfonici di grande impatto con l'intervento: del soprano, il tenore, il fisarmonicista, mentre la direzione è affidata al. .Info: tel:0883/332456 Nei giorni 26 e 27 gennaio, presso il botteghino del Teatro "G. Curci", saranno distribuiti gli inviti dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle ore 17,30 alle 20,30, fino ad esaurimento, Il concerto si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-COVID vigenti. Nelladelun evento musicale per riflettere su quanto accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, in modo da conservare nel futuro dell'Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia dell'Italia e dell'Europa, affinché simili eventi non possano mai più accadere.