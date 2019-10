Monica Paciolla ad “Arcate Sonore”

Entra nel vivo lapromossa ed organizzata dall'che propone per questa sera un appuntamento imperdibile dedicato alla lirica con due importanti voci pugliesi: il sopranoe il tenore, accompagnati per l'occasione, dalal pianoforte. Una nuova giovane proposta musicale e culturale per lache avrà luogo presso l'incantevole location dellain via Mura S. Cataldo n.16. "è l'incipit del programma di questa sera che avrà inizio allenellacon selezioni dalle opere "Otello" di Giuseppe Verdi e "Tosca" di Giacomo Puccini. La musica quale mezzo per arrivare dritti al cuore e all'animo del pubblico con il sopranoancora protagonista, reduce dalla positiva esperienza live, insieme alla mezzosopranonell'ambito delleispirate al tema "ha conseguito lalaurea triennale di I° livello in canto lirico con il massimo dei voti e la lode, sotto la guida del mezzosoprano, e la biennale specialistica in canto lirico con il massimo dei voti e la lode alHa frequentato l'University of Stavanger in Norvegia dove sta proseguendo i suoi studi sotto la sapiente guida del soprano Elizabeth Norberg-Schulz. A giugno scorso,ha vinto alla III Edizione dell'International Festival of Music & Arts –nelle categorie: canto lirico e musica vocale da camera. Riconoscimenti di prestigio che arricchiscono il suo curriculum artistico con all'attivo partecipazioni a Festival anche in qualità di soprano solista e di maestro di palco, riscuotendo consensi unanimi di critica e di pubblico.