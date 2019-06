Mobilità sostenibile:Terza Conferenza Nazionale PUMS

Gli scorsi 6 e 7 giugno, an Campidoglio, si è tenuta laorganizzata dall'associazione Euromobility, Città metropolitana di Roma Capitale, Comune di Roma e Roma Servizi per la Mobilità srl, e con il patrocinio di Ministero dei Trasporti e Ministero per l'Ambiente, Ambasciata olandese, Legambiente e Fiab. La Conferenza si è aperta con un focus sulla revisione dellea seguire una serie di workshop in parallelo, ognuno dedicato a un tema specifico: mobilità collettiva e regolazione della domanda, mobilità ciclistica, sharing mobility, sicurezza stradale, logistica merci, mobilità pedonale e mobility management. Il 7 giugno, invece, è stato presentato ile sono state illustrate le buone pratiche di PUMS in Italia e in Europa (Utrecht, Bologna, Pesaro, Ravenna, Vaiano, comuni vesuviani e). La Conferenza si è chiusa con un workshop dal titoloè intervenuta per descrivere il percorso delle attività e delle iniziative che negli ultimi due anni hanno visto l'Assessorato alla Mobilità e ai Trasporti impegnato nella diffusione di politiche di mobilità sul proprio territorio. Nel 2018 la Giunta Regionale ha approvato ledestinate in prima istanza alle Amministrazioni Locali pugliesi ed ai professionisti esperti in pianificazione e gestione della mobilità. Successivamente è stata avviata un'attività di sperimentazione per la promozione deinel territorio regionale: mediante Avviso pubblico sono state assegnate risorse ai Comuni pugliesi appartenenti alle Aree Interne regionali (Gargano, Monti Dauni, Alta Murgia e Sud Salento), aree marginali caratterizzate da una domanda di mobilità debole; la redazione deiè oggi in fase di avvio. A supporto delle attività di redazione dei PUMS degli Enti locali pugliesi e delle altre attività di programmazione e pianificazione delle infrastrutture di mobilità, l'Assessorato alla Mobilità e ai Trasporti e l, hanno commissionato e reso disponibili sul portale www.asset.regione.puglia.it , le indagini conoscitive su fabbisogni, abitudini, tragitti, frequenze e mezzi utilizzati negli spostamenti dei residenti in Puglia. Sono state condotte tre indagini conoscitive: l'indagine sulla mobilità dei cittadini pugliesi, sui flussi di traffico veicolare e la customer satisfaction del Trasporto Pubblico Locale.