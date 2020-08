Mirvita e la Notte di San Lorenzo

Cresce l'attesa per lain calendario ilche ha da sempre ispirato poeti, cantanti, registi e scrittori e come da tradizione si scruterà il cielo per cercare di scorgere qualche stella cadente per esprimere un desiderio. Nell'ambito delche sta riscuotendo consensi e partecipazione di pubblico, si terrà il concerto del, intitolato, con brani che omaggiano la magia e l'unicità della, inPer l'occasione, interverrà il, costituitosi nel 2012 dall'incontro di due giovani appassionati di, divenuti poi studenti del. Il duo vanta già al proprio attivo: il Premio "Best Band" al "Bucharest International Jazz Competition", nel 2016; nello stesso anno, vince il "Premio Marco Tamburini" per la sezione band classificandosi al primo posto; nel 2017, sono vincitori del "Premio Nazionale delle Arti" sezione Jazz, tenutosi a Milano ed entra a far parte dell'Orchestra Nazionale Jazz dei Conservatori Italiani (ONJ), guidata dalcon cui hanno svolto concerti in importanti festival Jazz in tutta Italia, con ospiti quali Fabrizio Bosso, Mario Biondi, Paolo Fresu, Tino Tracanna, Alex Sipiagin, Billy Cobham. Nel 2018, ilriceve una borsa di studio che lo vede coinvolto in un breve periodo di permanenza alla "University Of North Florida" (UNF), nella quale svolge lezioni, masterclass e concerti, tra cui l'intervento con la Big Band diretta da Michael Mossman con Louis Bonilla e Danny Gottlieb, tra gli ospiti. Il duo ha partecipato a numerosi festival, tra cui: "Pescara Jazz", "Festival dei 2 Mondi" di Spoleto, "MuntagninJazz", "La Settimana Mozartiana", "Castelbuono Jazz Festival", la rassegna "Sabato in Concerto Jazz" per "Archivi Sonori".è il loro album d'esordio a cui hanno recentemente lavorato. Prodotto da, si compone di otto brani, tra cui uno che porta il nome dell'album. Con la loro musica, il", invita ad un cammino in cui esplorare le più disparate declinazioni del proprio, cercando di raggiungere le corde più intime e personali di chi ascolta, disegnando sfumature, evocando profumi e pensieri, ricordi e personaggi, passati o ancora da scoprire nellacon il concertoPeril programma è definito: alle ore 18,00 aperitivo; alle ore 20,00, ilin concerto; alle ore 21,30, la cena in piazza grande. dalle ore 22,00 alle 24,00, il pubblico incontrerà gli artisti. Nel corso della serata è prevista l'a cura dell'per la conoscenza del universo (stronomia, scienza, musica, eno-gastronomia, convivialità per la 1^Edizione deldea progettuale delfondatore di Mirvita, con la direzione artistica delche si sta svolgendo apressoPer ulteriori informazioni e prenotazioni sono attive le utenze telefoniche:+39 3345631352 Donato;+39 3886436457 Francesco o inviando email: info@tordefalchi.comEccellenza rurale e arte d'avanguardia si fondono alrendendo gli happening indimenticabili.