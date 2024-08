Messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici

Ospedali, caserme, scuole, università, uffici pubblici, musei, biblioteche, ma anche chiese, teatri, cinema, centri sportivi e grandi magazzini., con un finanziamento di oltre 33 milioni di euro, con possibilità di arrivare a 40 milioni di euro se sono raggiunti determinati obiettivi, nell'ambito del Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027, con un'azione punta a rendere gli edifici strategici e rilevanti più sicuri in caso di terremoto. "Con questo bando confermiamo il nostro sostegno attivo ai Comuni che spesso non hanno le possibilità di sostenere una spesa che è, invece, fondamentale per garantire la sicurezza dei nostri edifici pubblici e, di conseguenza, la sicurezza dei cittadini pugliesi", dichiara il vicepresidente della Regione Puglia e assessore alle Infrastrutture,, sottolineando quanto "queste azioni siano importanti da realizzare in chiave di prevenzione che è la chiave per ridurre i rischi e proteggere le nostre comunità, come siamo riusciti a fare già nel precedente ciclo di programmazione dei fondi europei, con 80 interventi di messa in sicurezza finanziati nelle zone esposte a rischio idrogeologico."