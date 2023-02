Medaglia d'onore alla memoria di Gabriele Di Molfetta

Lo scorso 31 gennaiopresso la prestigiosasi è svolta la cerimonia di consegna delle medaglie d'onore conferite tra gli altri alla memoria(nato a Canosa di Puglia il 21/09/1912 - deceduto il 9/03/1987 a Canosa, ivi sepolto). Per l'occasione, sono intervenuti ill'assessore alla Cultura del Comune di Romail presidente della comunità ebraica di Romai rappresentanti delle associazioni degli internati militari efiglio di Gabriele cittadino italiano, militare deportato ed internato in un lager nazista..terzo di quattro fratelli, rimasti orfani di padre in tenera età. Di professione contadino e analfabeta. Il 4/4/1934 veniva chiamato alle armi, assegnato al decimo Reggimento Artiglieria Pesante e trattenuto alle armi per speciali esigenze di servizio fino al 28/11/1935. Richiamato alle armi il 26/05/1940 e trasferito a Rodi Egeo il primo giugno 1940 al Trentacinquesimo Raggruppamento Artiglieria fino all'8 Settembre 1943, giorno dell'armistizio. In seguito agli eventi sopravvenuti dopo l'armistizio, il 9/9/1943 fu catturato dai tedeschi e condotto in Germania in un campo di concentramento, rimanendo prigioniero per circa due anni, destinato al lavoro coatto per l'economia della guerra. Il 7/08/1945 rientrava al distretto militare di Barletta e collocato in congedo illimitato l'8/10/1945." Il 21/09/1946,convolava a nozze con Murante Filomena, avendo 4 figli:ommossi per l'onorificenza alla memoria del padre militare, deportato ed internato nei lager nazisti e destinato al lavoro coatto per l'economia di guerra nell'ultimo conflitto mondiale. Una medaglia d'onore con impresso il nomeconiata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che sarà custodita gelosamente e condivisa con le nuove generazioni per sensibilizzare al ricordo; perchè alimentare la conoscenza è l'impegno che si rinnova negli uomini che appartengono alla Storia.Riproduzione@riservata