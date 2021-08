Maria Carella è tornata alla Casa del Padre

na locuzione latina "riportata sui manifesti affissi aha annunciato la dipartita diall'età diche per decenni ha educato e formato generazioni di studenti. Sono stati gli stessi ex discenti, ora adulti, a ricordarla con profondo affetto e gratitudine, onorandone il lungo impegno sul fronte della didattica e dell'insegnamento su cui ha lasciato una profonda impronta. «. E' stato l'ingegneretra i primi a ricordarla sui social dove sono seguiti altri post.«Conservo con piacere i tre tomidi Giuseppe Giacalone, pubblicati da Signorelli Milano, studiati nel triennio di italiano al liceo. Testi di non facile lettura ma di grande approfondimento critico che laci spiegava con» Ha scritto l'avvocato, studente del triennio 1974-76 presso il Liceo Scientifico "E. Fermi" di Canosa, presieduto allora dal compianto professor«Una docente d'altri tempi che haIl suo portamento ed i suoi insegnamenti resteranno impressi per sempre!». Mentre, l'avvocatoha postato su«La Scuola aveva Maestri che educavano le coscienze, infondevano principi morali, insegnavano regole di vita, l'educazione, il rispetto, in una tacita naturale solida alleanza con i nostri genitori. Molti allievi che si sono nutriti dei suoi grandi insegnamenti sono oggi valentissimi docenti.La docentelascia una preziosa eredità morale, etica e culturale non soltanto ai suoi familiari, la f, ma anche, a quanti hanno avuto la fortuna di conoscerla ed apprezzarla per le sue eccelse doti umane "con garbo ci salutava sempre dal balcone di casa sua in Corso San Sabino" e professionali, per la sua passione educativa e formativa di valore sopraffino.è la frase contenuta nel primo prefazio del rito cattolico della messa per i defunti che richiama il significato cristiano della morte, non come la fine dell'esistenza ma che cambia solamente. Nel tardo pomeriggio odierno, è statoa celebrare il rito funebre perche ha avuto luogo nella Chiesa dei Santi Francesco e Biagio a Canosa, nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti.