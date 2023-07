Margherita di Savoia: Esercitazione per un ipotetico tornado

Nella mattinata del 20 luglio scorso, sulla spiaggia e sul mare antistante, si è svolta una simulazione di soccorso a mare e di protezione civile denominata, organizzata dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Barletta, coadiuvata dal dipendente Ufficio Locale Marittimo di Margherita di Savoia, nell'ambito delle esercitazioni afferenti alle attività di ricerca e soccorso in mare (SEASUBSAREX) disposte dal Reparto Operativo della Direzione Marittima di Bari, sotto il coordinamento della Prefettura di Barletta Andria Trani. La simulazione ha riguardato la risposta ad un ipotetico evento meteorologico improvviso (di tipo, abbattutosi sul litorale del Comune di Margherita di Savoia: uno scenario realistico predisposto sulla base di un'attenta valutazione del rischio di eventi climatici improvvisi estivi verificatisi negli anni trascorsi, ancorché privi di incidenti di particolare rilevanza."Le cronache degli ultimi tempi ci raccontano di numerosi eventi meteorologici estremi verificatisi sui territori costieri: la simulazione odierna ha lo scopo di testare la prontezza operativa e le capacità di intervento simultanee dell'organizzazione di sicurezza balneare sia in mare che sulla spiaggia, raramente testata prima nel nostro Paese. Oggi ricorre il 158° anniversario dell'istituzione del Corpo delle Capitanerie di porto, noi marinai pugliesi abbiamo inteso celebrare questa ricorrenza lavorando, con un importante esercitazione per elevare il gradiente di sicurezza percepito sulle coste" ha dichiarato il Contrammiraglio (CP), nell'incontro con la stampa tenutosi ieri mattina presso il, in occasione della presentazione dell'operazione. L' attività posta in essere ha permesso di testare la prontezza operativa e la capacità di risposta alle situazioni di emergenza, sia del servizio collettivo di salvamento e di spiaggia impegnato lungo il litorale salinaro, che del personale e degliin concorso con le locali organizzazioni di protezione civile e delle Forze di Polizia. L'esercitazione, inoltre, ha consentito di testare i tempi di intervento e di evacuazione dell'utenza balneare, a seguito di una situazione di emergenza conseguente al passaggio di un fortunale in mare e sulla costa. Il momento esercitativo ha visto la partecipazione, oltre che della Guardia Costiera, del Servizio Protezione Civile della Regione Puglia, dell'Amministrazione comunale, del Sindacato Italiano Balneari, della Soc. Lifeguard (Responsabile del servizio collettivo di salvamento), del Comando Provinciale Vigili del Fuoco, del S.E.T. 118 ASL BAT, della Polizia di Stato, dei Carabinieri, del Reparto Aeronavale della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, delle associazioni AVM e Misericordie Puglia, delle unità cinofile del S.I.C.S., della Croce Rossa Italiana Comitato di Barletta.Un esercitazione per testare l'efficacia della, valutandone tempi di esecuzione e riuscita di ogni aspetto della complessa organizzazione, ma anche per celebrare in modo concreto ilesigenza di affidare a un'unica Amministrazione la disciplina delle attività della navigazione e dei porti, culminata con il Regio Decreto a firma di Vittorio Emanuele II che sancì a tutti gli effetti l'istituzione del Corpo, a Firenze, nel lontano 20 luglio del 1865.