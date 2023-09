Lucera 2026, crocevia di popoli e culture: candidata a Capitale Italiana della Cultura

Un, mercoledì 27 settembre,, in occasione dell'invio simbolico del dossierper la candidatura a Capitale italiana della Cultura. Erano presenti il sindaco Giuseppe Pitta con l'amministrazione comunale, Monsignor Giuseppe Giuliano Vescovo della Diocesi di Lucera-Troia, il co-coordinatore della candidatura Pasquale Gatta, i dirigenti scolastici insieme ad oltre 2000 studenti, tante associazioni e i cittadini:. «Con il presente e il futuro inviamo il dossier che potrà cambiare le sorti di questa città e quindi decidere il futuro dei nostri ragazzi», ha affermato il sindaco di Lucera, emozionato e felice, che ha aggiunto: «Avevo un sogno, che era quello di cambiare le sorti della città anche attraverso la cultura. Il 4 luglio scorso abbiamo deciso di buttare il cuore oltre l'ostacolo, candidando Lucera a Capitale Italiana della Cultura. Ci abbiamo creduto e continuiamo a crederci, l'entusiasmo e la partecipazione ci confermano che siamo sulla strada giusta».Ilsi è aperto ad agosto 2023 scegliendo come immagine il mosaico di San Giusto, simbolo del potenziale culturale ancora inespresso della città. È stata scelta un'immagine in bianco e nero, che restituisse al tempo stesso la bellezza dell'opera e il desiderio di metterla a valore, con l'obiettivo di trovare insieme i colori per la nuova narrazione di questo reperto prestigioso e, con esso, della Città e del Territorio.".«È così che ": la valorizzazione di singole tessere ed eccellenze all'interno di un disegno collettivo. Un patrimonio immateriale di portata inimmaginabile, che abbiamo scelto di rendere visibile in piazza, simbolicamente, nel giorno dell'invio della candidatura, radunandoci tutti nel cuore di questo crocevia e riconoscendoci come comunità culturale che ha già mosso i primi passi verso il suo futuro», ha dichiarato, co-coordinatore della candidatura a Capitale italiana della cultura con Fondazione LINKS.La prima eredità che lasciacapofila dei Monti Dauni ed unica in Puglia candidata a Capitale italiana della Cultura, è uno spiccato senso di appartenenza e di orgoglio. A sostenerlo sono anche i dirigenti degli istituti scolastici che hanno sottoscritto un patto con la città di Lucera, per fare in modo che i ragazzi e le ragazze, i bambini e le bambine, diventino parte attiva di questo processo. «Il mondo della scuola non poteva che rispondere "presente", perché è nella scuola che partono, si sedimentano, si sviluppano e si creano i processi culturali che abbracciano i territori e le città», hanno affermato i dirigenti scolastici.Con questo appuntamento si chiude la prima fase del percorso di candidatura, fatta di ascolto, dialogo, confronto e condivisione. Sono stati tanti i momenti di incontro organizzati per il progetto",: ladel 17 agosto alla presenza di, Direttore generale del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del territorio della Regione Puglia; i 4, che hanno registrato il contributo di 15 relatori, tra istituzioni e opinion leader; una grandecon 5 tavoli, 8 facilitatori e oltre 250 partecipanti; la presentazione alla" e il progetto ""; lacon tutti i sindaci dei Monti Dauni, tutti i già sindaci di Lucera ed i sindaci delle città pugliesi candidate a Capitale italiana della Cultura (Bari, Taranto, Bitonto, Mesagne e Monte Sant'Angelo) e la presenza di, sindaco di Bari e presidente ANCI, e, vicepresidente della Regione Puglia e assessore al Bilancio. E, ancora, gli incontri con ile con ilOra il percorso continua: entro illa commissione definirà. La procedura di valutazione - dopo l'audizione pubblica dei progetti finalisti- si concluderà per ilcon la proclamazione della Capitale italiana della cultura 2026.