Acquasale, una ricetta semplice per il Sud

è l'evento in calendarioNato con l'obiettivo di favorire una riflessione collettiva sulle sfide e le potenzialità del Mezzogiorno, attraverso un approccio innovativo e partecipativo. Cultura, politica attiva, sviluppo sostenibile, enogastronomia e arte saranno le tematiche al centro dell'incontro organizzato dalla, con ile in collaborazione conA mettere voce, in un confronto aperto e multidisciplinare, saranno:, ex sindaco di Biccari e promotore dello sviluppo dei piccoli comuni e del rilancio dei Monti Dauni;, giornalista e scrittore, collaboratore del "Corriere del Mezzogiorno" e direttore del periodico di alimentazione sostenibile "BLab Magazine";, innovation manager e presidente di Confcooperative Cultura Turismo Sport Puglia, autore del libro "Acquasale. Diario civico di un meridionale autocritico" (edito da Claudio Grenzi);, vicepresidente nazionale e presidente regionale di Confcooperative;, export manager di Cantina La Marchesa e sommelier professionista;, artista e, direttore della Biblioteca Comunale di Castelluccio Valmaggiore. A moderare l'incontro sarà la giornalistaAl termine del dibattito, seguirà unaa cura di, accompagnata dai. L'evento si inserisce nelche ha l'obiettivo di valorizzare le risorse del territorio e stimolare una nuova visione di meridionalismo, fondata sulla responsabilità, il lavoro e l'impegno civico. Il libro di Gerardo Fascia, che sarà presentato durante l'incontro, rappresenta un'esortazione a una rivoluzione civica e culturale che parta dal basso e promuova una "politica del mestiere", così definita dall'economista e meridionalista Manlio Rossi Doria, capace di mettere a frutto competenze e talenti locali per il bene comune.