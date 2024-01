Lo Stato di Diritto per lo Sviluppo

Nella giornata di oggi ha avuto luogo il Seminario "promosso dae da Regione Puglia, con il patrocinio della Camera di Commercio di Bari, presso la Presidenza di Regione Puglia. Hanno partecipato rappresentanti ed esponenti qualificati del territorio pugliese e delle rappresentanze nazionali della società civile, istituzioni, enti, associazioni di categoria, il mondo delle imprese e del commercio. L'incontro è parte di un percorso costruttivo per un rafforzamento dello stato di diritto e del corretto funzionamento dei mercati e della loro efficace e regolazione, per una compiuta tutela e promozione dell'economia legale.Dopo i saluti in video dimoglie dell'avvocato Giorgio Ambrosoli, sono intervenuti il Presidente della Regione Pugliail Presidente del Premio Giorgio Ambrosoliil generaleConsigliere del Ministro degli Affari Esteri, la premiataconsulente della Commissione Parlamentare Antimafia, fra altri. Hanno portato i loro saluti la VicePresidente di Confcommercio, co-promotrice del Premio,, e, in rappresentanza della Presidenza della Camera di Commercio di Bari. Sono anche intervenuti come relatori la costituzionalistadell'Università del Molise, il parlamentaregià membro laico del CSM,della SNA Scuola Nazionale d'Amministrazione,di Italia Civile. Ha testimoniato, nipote di Giorgio Ambrosoli e, figlia diRegione Puglia d'intesa con Premio Giorgio Ambrosoli ha convenuto che fosse funzionale attivare un percorso specifico e fortemente focalizzato ai risultati, capace di fornireun percorso fatto di relazioni nazionali e internazionali consolidate nel mondo del contrasto al malaffare, casi esemplari e le loro storie, i "premiati", analisi delle dinamiche del territorio, strumenti concreti nati da buone pratiche utili alla condivisione, perseguendo l'obiettivo di un potenziamento dello sviluppo locale e di un posizionamento nazionale e internazionale, oltre che di una maggiore consapevolezza diffusa volta ad aumentare le potenzialità di una società civile attenta e proattiva.