Lino Banfi, presidente onorario di CanoSIamo

Con la nomina dila consegna della tessera, il taglio della torta celebrativa e gli immancabili selfiesi è conclusa la festa dell'che sabato scorso ha avuto luogo nella capitale presso il. E' stato il presidentea fare gli onori di casa presentando e ringraziando gli intervenuti e le autorità giunte da Canosa, tra le quali: l'assessore alla programmazione territoriale e all'archeologia,che ha portato i saluti del sindaco Morra e consegnato una targa dell'amministrazione comunaleil presidente della Pro Loco Canosa,il vice presidente della Fondazione Archeologica Canosina Onlus,, mentre il presidenteha inviato un video messaggio dall'Albania; il direttore del Museo dei Vescovi,latore di un significativo messaggio del Vescovo della Diocesi di Andria,: "Mi congratulo per l'iniziativa e auguro a tutti voi di rimanere legati alle radici culturali e religiose della nostra Canosa. Vi auguro ogni bene e benedico tutti con le vostre famiglie. Spero di essere con Voi la prossima volta". In prima fila al teatro erano presenti : la dirigente scolastica e consigliere comunalegli ex sindaci di Canosa,e il presidente dell'A.N.C.R.I. BAT Canusium, Cavalieree i soci diLa bandha allietato lo spettacolo, con alcuni brani tratti dal progetto musicale ", firmato dache hanno scritto le musiche ed i testi dialettali dedicati al paese sempre citato dain tutti i suoi lavori cinematografici, teatrali e televisivi. Sul palco del "sono saliti:(tastiere);(voce),(chitarra),(basso acustico) e(batteria e percussioni), tutti musicisti dellache hanno spaziato dal blues alla samba fino al rap per Lino Banfi attento a quanto proposto in vernacolo dallatra gli applausi del pubblico. A presentare lo spettacolo, l'attore canosino(44 anni) residente a Roma, noto per il cabaret "I Figli Unici " e le trasmissioni radiofoniche condotte in questi anni.comico televisivoha portato in scena la sua verve esilarante e serrata da autenticodando quel tocco di humour allo spettacolo davanti al suo idolo, il MIl clou dello spettacolo con l'intervento diche ha assistito al video tratto dalla trasmissione televisivadel 1973, proposto dagli organizzatori, dopo oculate ricerche negli archivi RAI, nel quale l'attore canosino ha dato il suo contributo da protagonista comico-musicale, in dialetto strappapplausi. Ha gradito molto rivedersi in bianco e nero come ha affermato Lino Banfi,nelle sue dichiarazioni incentrate sulla sua vocazione di far ridere la gente ripercorrendo le tappe salienti della carriera ed in particolare quella di essereportando alto in Italia e nel mondo il nome della regione, di Canosa e delle città limitrofe, promuovendo e valorizzando il territorio di appartenenza. Momenti toccanti sono stati vissuti quando è stata onoratavenuto a mancare di recente, con la consegna di una targa alla figlia da parte del generale, ricordando che è stato tra i soci fondatori dioltre ad aver ricoperto la carica di presidente con grande impegno e dedizione.accompagnati dallaal piano, hanno dedicatoloro compianto amico."Abbiamo vissuto un grande e interessante evento, oserei dire emozionante."- Ha commentato a margine della festa del V compleanno di "CanoSIamo", il– "È stato un successo per la entusiasta partecipazione delle due nostre comunità, quella romana e quella canosina venuta apposta ma, in questa circostanza mi piace sottolineare l'organizzazione perfetta, l'impegno, la professionalità del nuovo gruppo dirigente dell'associazione romana dei canosini. Ha funzionato tutto alla perfezione come se per "mestiere" questa splendida squadra organizzasse eventi. Mi sarebbe piaciuto presentarli uno per uno alla fine sul palco del Nuovo Teatro San Paolo di Roma, come nelle rappresentazioni teatrali, sarei stato felice di concludere lo spettacolo, prendendoci per mano e salutare il pubblico, ringraziandolo per la partecipazione e per la calda vicinanza. Mi piace farlo ora chiamandoli per nome chiedendo il vostro applauso: Francesco Labianca, Carmela Rinaldi, Piero Bufano, Tiziana Di Chio, Paola Flora, Costanza Porro, Angelo Gervasio, Pasquale Lavacca, Domenico Dortenzi e ancora con tutti noi Angelo Di Palma, Imma Germinario, Andrea Petruzzelli, Luigi Fiore, Ernesto Dortenzi, Pasquale Rinaldi, Alessandro Buccini. Una menzione particolare per il duo direttamente da Canosa, Saverio Luisi e Nicola de 'La Terrazza' impegnati negli stand eno-gastronomici allestiti nel salone del teatro. Grazie per il lavoro, l'impegno e la determinazione per la costruzione, realizzazione e il risultato eccezionale che sarà a lungo nella memoria di "CanoSIamo". Ha concluso il presidente dell'associazione dei canosini di stanza nella capitale tesa a migliorare la qualità della convivenza e a rendere il legame con lacostruttivo e dinamico.