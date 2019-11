Linea ferroviaria Barletta-Spinazzola:emendamento alla legge finanziaria

L'elettrificazione completa dellanon solo nellama proseguendo pertorna all'attenzione del governo grazie a un emendamento alla legge finanziaria presentato dal senatore di Forza Italia, nonché membro della Commissione Bilancio,Dopo l'approvazione, nel mese di giugno scorso, di un ordine del giorno in merito, prosegue dunque in Parlamento l'iter. "L'emendamento che ho presentato è un ulteriore tassello, non esaustivo ma necessario per tenere accesi i riflettori su una grave carenza, fra le tante, della rete infrastrutturale ferroviaria del nostro territorio, il cui potenziamento è indifferibile - dichiara il senatorecon gravi disagi per gli studenti, i lavoratori pendolari, gli anziani che necessitano di cure nei presidi sanitari vicini poiché il Piano regionale e il progetto predisposto danon prevedono l'elettrificazione degli ultimi 60 chilometri della tratta. Nel mio emendamento evidenzio invece come ciò sia realizzabile subito, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, poiché i fondi necessari possono essere reperiti dal Fondo di Sviluppo e Coesione territoriale 2014-2020". "Mi auguro che anche stavolta, come accaduto nelle precedenti interlocuzioni, il governo si dimostri sensibile a un tema di rilevante interesse pubblico come quello dell'efficientamento dei trasporti in Puglia", conclude il sen. Damiani.