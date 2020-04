La battaglia contro la diffusione del contagio da Coronavirus è ad un punto decisivo, e adesso più che mai bisogna continuare a limitare gli spostamenti solo a quelli realmente necessari. I controlli per la verifica del rispetto delle regole predisposte dai decreti governativi sono sempre più diffusi, sia in città che fuori. Anche laè impegnata nelle verifiche, in particolare sulla viabilità ordinaria extraurbana e su quella autostradale, con pattuglie presenti sulle grandi arterie stradali. Per quanto riguarda la viabilità ordinaria, gli accertamenti saranno intensificati prevalentemente lungo la direttrice Nord-Sud, a partire dalla Lombardia. Sulle autostrade i controlli sul rispetto delle limitazioni alla mobilità, nei prossimi giorni, saranno potenziati soprattutto nei pressi delle principali aree di servizio e delle barriere dell'autostrada A8, A7, A50, A1 e A14, a partire da quelle situate nelle regioni Lombardia, Lazio, Campania e Marche.