Lilia Pierno, testimonial per l'Einaudi

Da poche ore è in rete il video che promuove il nuovo indirizzo di studi, relativo all'Istruzione Professionale,dell'on un testimonial d'eccezione. Ad annunciarlo la dirigente Dirigente, professoressaonorata ed orgogliosa di avere come testimonialreduce dai successi cinematografici dicon. L'attrice canosina ha accettato subito l'invito della dirigente scolastica di girare lo spot promozionale con gli studenti "L'Einaudi" di Canosa che ha segnato il ritorno al suo istituto di formazione di fine anni settanta ed inizi ottanta, a suo tempo con un solo indirizzo quello tecnico commerciale per ragionieriA realizzarlo gli ideatori ed artefici dellache vede all'operache l'anno scorso hanno ricevuto ilper la promozione del territorio e dell'economia locale attraverso la rete. per raggiungere più utenti possibili..è il claim del video per la nuova offerta formativa "dell'permetterà ai discenti di intervenire nei processi di ideazione, progettazione, produzione e distribuzione dei prodotti audiovisivi e fotografici nei settori dell'industria culturale e dello spettacolo e dei new media, in ambito locale, nazionale e internazionale. Gli studenti che porteranno a termine questo nuovo corso di studi troveranno occupazione all'interno delle imprese culturali creative in forte espansione nella Regione Puglia che operano nei settori dell'intrattenimento e curano la fruizione dei contenuti culturali sia dal vivo sia tramite i canali tecnologici.si contraddistingue per l'innovazione didattica e tecnologica, la mobilità europea e l'attenzione al benessere degli studenti come risulta dalla consultazione del sito https://www.iisseinaudi.edu.it E' attiva l'utenza telefonicaper ulteriori informazioni sulle iscrizioni e sull'attivazione del nuovo indirizzo di Istruzione Professionale "revista a partire dal mese di settembre del corrente anno.