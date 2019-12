Domenica 8 dicembre, ore 12.00, alla Fiera "Più libri più liberi" di Roma - Piano forum | P13/N14, si terrà la tavola rotonda "Libri di Puglia: quando la cultura esce dal seminato...". Interverranno: Anna Vita Perrone - Dirigente Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale, Angela Schena Presidente dell'Associazione Pugliese Editori (APE) e Livio Muci - Responsabile del progetto 'Libri di Puglia'. L'iniziativa è organizzata nell'ambito del progetto "Libri di Puglia", ideato e coordinato dall'Associazione Pugliese Editori e sostenuto dalla "Teca del Mediterraneo" Biblioteca del Consiglio regionale della Puglia, per offrire nuove forme di promozione del libro e incentivare la lettura in luoghi alternativi alle biblioteche e alle librerie, tradizionalmente deputate a questo tipo di attività. Per creare occasioni di incontro e di fruizione dei libri e raggiungere nuovi lettori sono stati coinvolti 13 locali – prevalentemente dedicati alla ristorazione (bar, caffè letterari, pub) – distribuiti nelle sei province pugliesi, per ospitare eventi culturali legati al mondo del libro (presentazioni, reading, incontri con gli autori) e diventare punti lettura permanenti: in ogni locale, infatti, gli avventori hanno a disposizione per la lettura e il prestito uno scaffale di libri pubblicati dagli editori pugliesi aderenti al progetto.

"Libri di Puglia" mira ad offrire un'animazione culturale costante del pubblico e a saldare la proposta libraria con quella dell'intrattenimento, contribuendo inoltre allo sviluppo dell'imprenditoria pugliese nel segmento editoriale e alla diffusione del ricco e variegato panorama letterario della regione. Nello spazio P13/N14, inoltre, è allestito uno scaffale con i volumi pubblicati nella linea editoriale "Leggi la Puglia" del Consiglio Regionale della Puglia, la quale ha l'obiettivo di valorizzare la Puglia, il suo territorio, le sue tradizioni, il suo patrimonio culturale, nonché l'Istituzione consiliare stessa. "Più libri più liberi" è la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria che si svolge dal 4 all'8 dicembre 2019. Dal 2017, la manifestazione si tiene presso il nuovo centro congressi della capitale, La Nuvola, progettata dall'archistar Massimiliano Fuksas. E' l'unica fiera al mondo dedicata esclusivamente all'editoria indipendente dove ogni anno circa 500 editori, provenienti da tutta Italia, presentano al pubblico le novità ed il proprio catalogo. Cinque giorni e oltre 600 eventi in cui incontrare gli autori, assistere a reading e performance musicali, ascoltare dibattiti sulle tematiche di settore. Per maggiori dettagli sul programma della fiera consultare il sito ufficiale.