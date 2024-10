Le nuove sfide della scuola a Didacta Italia – Edizione Puglia

Si è aperta stamani in grande stile negli spazi dellail più importante evento sull'innovazione della scuola in Italia. La cerimonia inaugurale, si è svolta nellaalla presenza del ministro all'Istruzione e Merito,, del presidente della Regione Puglia,e delle altre principali istituzioni regionali e locali oltre ad un'affollata platea di dirigenti scolastici e di docenti pugliesi e del Sud Italia insieme ai rappresentanti delle oltre 150 aziende espositrici e giornalisti accreditati. "Didacta è una occasione importante per valorizzare la centralità del docente, che svolge un ruolo strategico per la nostra scuola e in generale per il nostro Paese" – ha dichiarato"La Fiera deve e può contribuire a un aggiornamento costante delle competenze degli insegnanti in modo mirato ed efficace. In questa logica, come ministero abbiamo investito molto sulla formazione dei docenti a vario livello; a partire dal tema dell'orientamento e del docente tutor per passare alle figure di sistema. Un'altra sfida che ci attende riguarda l'inclusione, in particolare degli alunni con disabilità. Oggi è sempre più evidente la necessità di specializzare i docenti di sostegno dando loro strumenti adeguati per assicurare una didattica inclusiva e focalizzata sulle esigenze degli studenti. Mettere al centro della scuola il docente vuole dire insomma lavorare per sostenere e potenziare i talenti di ogni studente".Mentre,ha affermato: "Bari e la Puglia sono il centro della fiera della formazione e dell'istruzione. Didacta finalmente nella nostra regione, una manifestazione nata molti anni fa in Germania, portata poi a Firenze e diventata il punto di riferimento europeo di tutto il settore della scuola. Con Firenze abbiamo trovato l'accordo che ha consentito a Didacta di svolgersi in Puglia. Oggi qui ci sono migliaia di ragazzi e studenti, e soprattutto c'è l'attenzione di tutto il Paese sulla nostra regione e sul nostro modello scolastico"."E' un giorno davvero speciale per la Puglia e per me, personalmente – ha aggiunto.- Inauguriamo Didacta Italia – Edizione Puglia, un evento che non solo è occasione per riflettere sui processi di innovazione che interessano il mondo della scuola, ma che sancisce un traguardo straordinario: portare nella nostra terra la più grande manifestazione nazionale dedicata all'istruzione e alla formazione in Italia. Interpreto questo traguardo con profonda emozione, un misto di soddisfazione e orgoglio, perché rappresenta un riconoscimento concreto per tutto il lavoro che la nostra regione ha svolto in questi anni nei settori dell'educazione e dell'istruzione. Come assessore al ramo, non potrei essere più fiero di vedere la Puglia al centro di questo scenario"."A nome del sindaco e della città di Bari, vi do il benvenuto a Didacta Italia, una fiera di settore che rappresenta un'occasione imperdibile per festeggiare tutti insieme il mondo della scuola e della formazione a 360 gradi – ha affermato. In questa tre giorni sarà possibile non solo confrontarsi sulla capacità del nostro sistema scolastico di rispondere alle sfide più urgenti, ma anche conoscere le eccellenze e i percorsi virtuosi che il Comune di Bari e la Regione Puglia hanno saputo sostenere e realizzare in questi anni in sinergia con il mondo delle imprese e del lavoro. Accanto alle progettualità e alle buone pratiche messe in campo dalla scuola pugliese, ci auguriamo che grazie a Didacta possiate scoprire anche le bellezze della nostra città e della nostra terra, scelte da un numero sempre crescente di turisti"."Didacta Italia -ed. Puglia anche quest'anno – ha dichiarato ilsi propone di essere non solo un punto di arrivo ma, soprattutto, un punto di partenza per il futuro educativo-didattico delle classi. È una accoglienza del sapere e dei saperi, oltre che dei numerosi modi di fare scuola, un'opportunità di intuire e cogliere i segnali del cambiamento da proporre nella quotidianità alle studentesse e agli studenti delle diverse fasce di età. Durante questi tre giorni intensi, diversi fili tematici si intrecceranno e ci guideranno negli incontri, nei laboratori e nei seminari. Trasformazione degli ambienti di apprendimento, opportunità di aprirsi alle sfide educative della ricerca scientifica, l'apporto di una digitalizzazione sempre più diffusa, l'orientamento continuo, attivo e partecipe, la personalizzazione degli apprendimenti, la difesa della cultura della legalità e del confronto: sono i grandi temi da proporre poi nelle classi per essere sempre più vicini ai nostri studenti. Siamo certi che da questo evento potremo trarre nuove riflessioni, nuovi approdi e nuovi stimoli per la nostra quotidianità, per tutto il personale scolastico e per i nostri ragazzi"."Siamo molto contenti ed orgogliosi di aver organizzato qua Bari a fianco della Regione Puglia, insieme al nostro partner scientifico INDIRE, al Comitato organizzatore e a Didacta International la decima edizione di Didacta Italia, terzo spin off nelle regioni del Sud Italia – ha dichiarato il"Vorrei sottolineare in particolare due aspetti: il primo è il legame che lega la Toscana e la Puglia nel campo della storia delle due fiere: nel 1929 ha avuto origine la Fiera del Levante e solo due anni dopo, nel 1931, si è svolta la prima edizione della Mostra dell'Artigianato che nel 2025 compie 90 anni. Due città importanti d'Italia compresero, tanti anni fa, l'importanza di investire tempo e risorse nei sistemi fieristici. Inoltre, mi fa molto piacere che questa edizione sia dedicata a Gaetano Salvemini che nel 1895 si laureò a Firenze divenendo una figura centrale nella storia della riflessione storiografica su Firenze"."L'edizione pugliese di Didacta Italia – dichiara il– si apre all'insegna di una grande partecipazione di docenti, dirigenti e di tanti attori che operano nel mondo della scuola. Il nostro Istituto, sin dalla prima edizione del 2017, è partner scientifico della Fiera, con un ruolo da protagonista che avrà anche in questa edizione a Bari. Le nostre ricercatrici e i nostri ricercatori proporranno nel corso della tre giorni esperienze di formazione innovative all'interno di oltre 40 eventi, tra seminari workshop e convegni. Attraverso un'attività di ricerca che ormai si è consolidata negli anni, riusciamo a garantire delle proposte formative di qualità e attuali rispetto alle esigenze del sistema scolastico, sia dal punto di vista delle metodologie didattiche e dei curricula, sia su quello relativo alla componente organizzativa della scuola. Un'azione concreta di formazione a sostegno delle scuole per affrontare meglio le sfide delle transizioni digitali, green e demografiche, temi sui quali INDIRE sarà chiamato a dare il proprio supporto dopo l'adozione dello Statuto"."Questa prima edizione pugliese di Didacta Italia conferma il successo del format di Didacta International, la fiera internazionale sull'innovazione e formazione scolastica più grande e importante in Europa, ha aggiuntoTra gli eventi di domani, a cura della Regione Puglia, si segnalano: il convegno sul tema dell'architettura scolastica "" con le due archistare ilnello stand "Le scuole con la Regione" (ore 15.30 – padiglione Mediterraneo). Nel BEFORE, invece, in evidenza la presentazione del progetto regionale "" con in programma anche unaa cura dell'Unione ciechi (ore 14,00 – arena don Tonino Bello). Segue alle ore 15,00 nella Sala Gorjux il workshop "".Fra gli eventi a cura di INDIRE, alle ore 11,15 si parlerà di ITS con il workshop "". Alle 16,30 riflettori puntati sullaper valorizzare le potenzialità degli strumenti attraverso le neuroscienze. Il gruppo di ricerca INDIRE, in collaborazione con l'Università di Genova, ha messo a punto uno strumento di osservazione e rilevazione degli studenti, calibrato per i diversi livelli scolastici a partire dalla scuola dell'infanzia.