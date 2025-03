La Puglia torna a Firenze per Didacta Italia

Dopo il grande successo dell'edizione pugliese didello scorso ottobre,dal 12 al 14 marzo aportando con sé le pratiche più innovative del suo sistema scolastico e universitario. La partecipazione all'iniziativa, fortemente sostenuta dall'assessore regionale all'Istruzione Sebastiano Leo, rappresenta per la Puglia ormai una tappa strategica sia per consentire a docenti, dirigenti, operatori scolastici di tutta Italia di conoscere le eccellenze didattiche e metodologiche targate Puglia, sia per rafforzare le sinergie con i più importanti stakeholders nazionali presenti in quei giorni alla manifestazione.Due gli spazi espositivi in programma. Il primo è ", lo stand a cura di Tecnostruttura, in cui ad essere presente sarà il mondo della scuola pugliese con il racconto di alcuni percorsi scolastici sperimentali: dall'inclusione alla transizione ecologica dalla sessualità delle persone con disabilità all'arte, all'enogastronomia, all'edutainment con la lingua inglese; molti i progetti pugliesi che troveranno spazio aIl secondo stand, invece, sarà quello di Puglia Regione Universitaria, all'interno del padiglione a cura del MUR, dove saranno presenti i cinque atenei pugliesi e l'agenzia regionale per il Diritto allo Studio, Adisu. Si parlerà diSi tratta di un ricco programma di approfondimento con panel e workshop che le università pugliesi organizzeranno nei tre giorni per i partecipanti alla fiera."Dopo la straordinaria esperienza in terra pugliese, siamo pronti per tornare protagonisti a Didacta"- ha dichiarato l'assessore regionaleche aggiunge: "Da anni promuoviamo e finanziamo progetti di qualificazione dell'offerta formativa e educativa del nostro sistema scolastico con percorsi volti alla crescita e allo sviluppo complessivo di tutto il territorio. Si tratta di progetti con cui abbiamo provato, insieme alle scuole di Puglia e agli Enti locali, a far germogliare delle idee, delle sperimentazioni nel mondo della scuola, con l'obiettivo di trasformare alcune di queste buone pratiche in innovazioni stabili nelle metodologie didattiche. Per noi si tratta di un vero e proprio fiore all'occhiello che racconteremo a Firenze, nell'ambito della prestigiosa vetrina di Didacta, insieme alle eccellenze in ambito formativo degli atenei pugliesi."