Le note del M°Pino Lentini in tour

Evento dopo evento, dal nord al sud, dalla TV alle piazze, sempre su palcoscenici di rilievo per ilche sta girando l'Italia in questa calda estate, impegnato nei concerti dopo la pausa forzata della pandemia Covid 19. Il prossimo, a partire dallesuonerà in Piazza S. Tommasino ain provincia di Isernia insieme alnell'ambito della rassegna concertisticache celebra il. "Un duo all'opera e non solo" riportano le anticipazioni sul concerto in terra di Molise dove ilal clarinetto e il M°Roberto Corlianò al pianoforte proporranno: R. Schumann Pezzi fantastici. Op.73; R. Corlianò Fantasia concertante su "La Traviata" di G. Verdi Parafrasi su "Il trovatore" di G. Verdi; A. Bassi Rigoletto di G. Verdi F. Poulenc Sonata; G. Gershwin Blues da "Un Americano a Parigi".Mentre, in questi giorni, ilè tra ialnella Marche presso la sede dell'un'istituzione affermata nella diffusione della musica in modo capillare valorizzando i giovani talenti. Una stagione importante per ilche negli ultimi mesi ha già preso parte, tra gli altri, adinsieme ai big della musica e dello spettacolo ed alla nona Edizione del "sotto la direzione artistica deled attività concertistiche sia da solista che in formazioni riscuotendo il meritato plauso della critica e del pubblico.