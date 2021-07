Le donne di Ella

Cresce l'attesa per il vernissage, mostra personale di Antonella Colamaria che avrà luogo asulle terrazze di, in via Trieste e Trento n.20. L'evento in programma dallediè stato organizzato dalla, presieduta dae gode del patrocinio del, una personale densa di significato che svela al pubblico la genesi del proprio percorso artistico., in artenasce e cresce in Puglia; a diciotto anni decide di trasferirsi nella città che fin da piccola ha sempre amato, pur non avendola mai vista:. Dopo gli studi accademici presso NABA - Nuova Accademia di Belle Arti, Ella si dedica completamente al lavoro nel mondo della moda e collabora con diversi luxury brand, maturando significative competenze nel settore.Un giorno sulla scia delle parole "Tu inizia, Anche se la mano trema, tu inizia",trova la fiducia per intraprendere il proprio percorso artistico dando vita aIl progetto, interamente dedicato alle Donne, non vuole limitarsi a ritrarle, ma a far emergere il pensiero di ognuna, che spesso deve essere "urlato" affinché qualcuno lo accolga e lo ascolti. Al centro del progetto,colloca il concetto ditanto da definirloIl suo personale codice stilistico si sviluppa attorno all'imperfezione: i tratti diventano irregolari e talvolta le sproporzioni prendono il sopravvento. I volti, caratterizzati da grandi occhi, mostrano con orgoglio lievi asimmetrie e spesso non nascondono la fusione dei generi, lasciando ampio spazio all'interpretazione dello spettatore.Le sue Donne hanno sempre un racconto alle spalle, a volte veritiero, a volte frutto dell'immaginazione, ma indipendentemente dalle loro storie appaiono forti, determinate ed emancipate, vere eroine del quotidiano. Dietro a questo immaginario si nasconde il desiderio di dipingere in completa libertà, senza regole prestabilite in modo che la pittura stessa diventi un rifugio nel quale abbandonarsi completamente.