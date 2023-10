Le culle ‘moltiplicate’ di nonna Ninètta

Con la nascita di Rebecca figlia di un pronipote, la signoravedova ottantenne, è diventata trisavola, un primato invidiabile a"È nella famiglia che fiorisce e sboccia la vita ed è il calore della famiglia che alimenta, protegge, e la fa crescere." La signoradettaè cresciuta nel dopoguerra in una famiglia numerosa, composta da 11 figli insieme ai genitori, all'interno di una casa umile e disadorna, nei pressi della "fabbrica del ghiaccio", giù "a campo campo". Ognuno dei figli aveva una propria mansione domestica aperta alla vita di relazione. Laddove fin da bambina ha imparato l'arte di lavorare ai ferri e all'uncinetto che continua ancora con passione, fare la pasta in casa è sempre stato il suo forte oltre ad accudire alle faccende domestiche che ha svolto e svolge ogni giorno. Si è sposata in tenera età, quasi diciassettenne conpiù grande di lei di 9 anni che le stata vicino per oltre 50 anni di matrimonio. Dal loro matrimonio sono natiCosimo, primogenito venuto a mancare pochi mesi dopo la nascita, tre donne di nome, e, nel 1970, il figlio maschioche attualmente vive a Torino. Il'hanno resa nonna giovanissima, donandoleDiventa bisnonna appena sessantenne ed in pochi anni, nasconoLo scorso 1° ottobre è natacosìlunga discendenza che suggella la quinta generazione di famiglia. Nella famiglia si trovano gli affetti più veri e i sentimenti che valgono, da soli, e per sempre, nella vita. Una vita piena di amore, tutta dedicata alla famiglia, dovevive, attorniata dalle persone più care, dai figli ai nipoti, pronipoti mentre ascolta il vagito dell'ultima nata in culla.Riproduzione@riservata