Le ciàule: prose, poesie e filastrocche in vernacolo

Sempre più interessanti gli incontri organizzati e promossi dall'Sezionedi, presso l', in via Muzio Scevola nr.20 con un programma accattivante e coinvolgente, come sostiene il presidentenel corso della presentazione del prossimo appuntamento. Per l'happening culturale di, alleinterverrà il poetasul temache è anche il titolo del nuovo libro sul dialettola lingua della tua terra, l'eco della tua storia, lo specchio della tua anima"l poeta canosinoche, attualmente vive a Roma dove ha lavorato nella Banca d'Italia ricoprendo ruoli importanti, ha pubblicato diverse sillogi ed alcune pergamene storico-linguistiche dedicate al suopaese natìo, riscuotendo numerosi successi a livello nazionale. Cantore indiscusso della propria terra, che lo ha insignito dell'ambito riconoscimentonelper il suo impegno verso la promozione del territorio, tanto da essere definitoper la carica di passionalità e di amore che dai suoi versi inequivocabilmente traspare per le sue radici.L'incontro di lunedì è l'occasione propizia per conoscere da vicinoautore di diverse pubblicazioni in dialetto canosino grazie alla sua vena poetica inesauribile ed al suo orgoglio campanilistico, pura espressione dell'animo popolare teso a valorizzare in ogni circostanza il grande amore per le proprie radici fondate su tradizioni storiche –culturali e arte letteraria. Un patrimonio linguistico di valore inestimabile da tramandare e divulgare a tutti i livelli ed alle nuove generazioni anche sui social, potenti mezzi della comunicazione e della conversazione rapida ed istantanea, per interagire e condividereche deve continuare a vivere e resistere ai neologismi e anglicismi ricorrenti nel parlato quotidiano, grazie ai suoi lemmi melodici ricchi di storia e consuetudini vernacolari ben radicate nella comunità canosina. Inoltre, il presidente dell'U.T.E. ha tenuto a ricordare che è in atto unper una Tesi di laurea, teso a valorizzare l'immagine storica e culturale di Canosa attraverso una scrupolosa ricerca di documentazione sviluppata da studi su Archivi di Stato e reperti archeologici del territorio.