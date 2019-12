Lavoro nero :La Bat è la provincia pugliese con la più alta incidenza

"La percezione che ci fosse una alta percentuale di lavoro nero e di irregolarità nel nostro territorio non mancava, anzi.lo mettono nero su bianco. Una conferma a quella che era una sensazione che però rende ancora più problematica la questione. I numeri parlano chiaro e non ammettono interpretazioni". Lo dichiara il segretario generale della Cgil Bat,commentando i dati contenuti in uno studio dell'Inps sulle ispezioni diffusi dagli organi di informazione.Le maggiori irregolarità appartengono ai settori tradizionali come agricoltura e turismo, ma si estendono anche in edilizia, nei trasporti, nella logistica e nelle scuole private. Parliamo di un territorio in cui già ci sono altri record in negativo:Coerentemente con l'altissima percentuale di lavoro nero, grigio ed irregolare, anche l'evasione assicurativa, fiscale e contributiva segue la stessa dinamica. Lanciare il solito grido di allarme serve a poco. Ci vogliono soluzioni strutturali che possono permettere la reale riduzione del fenomeno.La dipendenza dagli ispettorati di Foggia e Bari garantisce poche e sporadiche ispezioni in un territorio con quasi 15 mila aziende. A tal proposito, l'incontro tenuto giovedì 23 dicembre in Prefettura sulla sicurezza, sulla salubrità dei luoghi di lavoro e sulla regolarità contrattuale dei lavoratori è certamente un punto di avanzamento. E bisogna dare atto al nuovo Prefetto Maurizio Valiante di aver mostrato subito sensibilità e la solerzia su questi temi.È questa la migliore risposta al modello esistente. Ne siamo convinti. Così come l'attivazione di una task force con l'ausilio delle forze di polizia e delle polizie locali è certamente un ottimo deterrente verso le aziende insensibili al rispetto delle regole sulla sicurezza e dei contratti. Rimane comunque fondamentale l'attivazione di quei presidi di legalità che oltre a rappresentare un giusto riconoscimento alla identità territoriale servono a debellare il fenomeno dei tanti diritti negati a migliaia di lavoratori", conclude