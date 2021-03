Laurea on line per Francesca Minerva

E' trascorso un anno dalle prime sessioni di discussione delle tesi di laurea per via telematica, a causa della pandemia COVID-19 che sta affliggendo il mondo .Nonostante tutte le difficoltà legate all'emergenza sanitaria i corsi di laurea proseguono e vengono ultimati attraverso la metodologia online a distanza .Lo scorso 22 marzo la studentessa canosinaha conseguito la laurea magistrale presso la prestigiosal termine dell'anno accademico 2019 -20. Dalla postazione pc di casa, a Canosa di Puglia,ha discusso la tesi intitolata, sotto la direzione della professoressae della professoressa«Ho scritto questa tesi pensando a tutte le straordinarie piccole e medie imprese che operano in Italia, un Paese così amato in Russia». - Esordisce cosìgià titolare di«In particolare, ho evidenziato le sfide e le opportunità che il mercato russo può offrire considerando tre aspetti essenziali per combattere il crescente disinteresse dei consumatori verso i tradizionali mezzi di comunicazione:Pertanto, mi sono soffermata sui vantaggi del marketing digitale che, con un investimento minimo», - evidenzia- «permette di ricevere visibilità sui motori di ricerca più utilizzati in Russia (Yandex e Google). L'analisi degli strumenti digitali è stata incentrata soprattutto sull'impostazione di una strategia SEO efficace e sulla scrittura di contenuti online secondo le regole del Content Marketing, il cui obiettivo è ispirare lealtà nel brand affinché gli utenti possano diventare potenziali clienti. Ho focalizzato la mia attenzione sul Marketing Esperienziale e il Neuromarketing per spiegare il grande potenziale dello Storytelling, l'arte di comunicare tramite strutture narrative in grado di attivare le aree del cervello associate all'empatia e alla memoria autobiografica. Attraverso lo Storytelling i brand oggi stabiliscono una connessione emotiva con i consumatori, trasformando un prodotto di consumo in un elemento chiave nella vita delle persone. Oltre a poter sfruttare il proprio marchio, le aziende italiane presenti in Russia possono contare sul successo del Made in Italy, che funge da garante di grande qualità e giustifica un prezzo più alto rispetto alle altre aziende estere. In questa parte del lavoro, ho realizzato un' interessante rassegna sulle relazioni economiche e i legami culturali tra Russia-Italia» – aggiunge la dottoressa- «per definire con più precisione il prestigio delTale prestigio ha, inoltre, contribuito alla diffusione degli(elementi lessicali della lingua italiana trasferiti in un'altra lingua) e(parole che non esistono in italiano ma che rispettano le regole fonetiche e morfologiche della nostra lingua), che dimostrano lo status della lingua italiana e rappresentano il tentativo da parte degli stranieri di trasmettere un codice di valori e significati. Ad esempio, la terminologia culinaria italiana suscita una serie di percezioni legate al buon cibo, alla convivialità e allo stile di vita per cui siamo ormai famosi in tutto il mondo. Non è stato facile concentrarsi sugli studi» – conclude la dottoressa- «mentre il telegiornale presentava puntualmente un bollettino spaventoso, che non lasciava e non lascia tuttora presagire nulla di buono per il futuro.Custodisco gelosamente i nostri ricordi affinché il covid non la porti mai lontano da me. Le auguro un sereno riposo e la abbraccio».Il corso di studi magistrale inè internazionale e si avvale della lingua inglese come lingua veicolare per le materie non-linguistiche. Un esperto linguistico e culturale per le relazioni internazionali (LM-38) può trovare sbocchi in diverse professioni legate alle relazioni internazionali, collaborando con manager di alto livello o professionisti tecnici nel campo della comunicazione tra lingue e tra culture. Il corso prevede l'individuazione di due figure professionali: l'esperto linguistico-culturale nell'ambito delle relazioni internazionali e il redattore e revisore di testi plurilingui. A questo scopo si affianca alle attività formative prettamente linguistiche con una buona conoscenza della politica internazionale e della gestione aziendale, della sociologia culturale e una capacità di applicare questo know-how alla promozione delle comunicazioni. Un percorso di studi completato con merito dalla neo dottoressache aspira ad una carriera professionale con risvolti internazionali non disdegnando l'insegnamento considerando le esperienze acquisite in questi anni anche presso l'dove ha affiancato e collaborato con docenti di livello, maturando conoscenze e competenze specifiche e qualificate per l'ingresso nel mondo del lavoro.