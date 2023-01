La “Via Appia. Regina Viarum”: un esempio della grandezza romana, crocevia culturale

E' stato firmato oggi a Roma, alle Terme di Diocleziano, il Protocollo di intesa per la candidatura del sitonellaAlla cerimonia, sono intervenuti, tra gli altri, il Sottosegretario al MiC,il presidente della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra,l presidente della Regione Basilicata,il presidente vicario della Regione Lazio,l'assessore al Turismo della Giunta Regionale Campania,a delegata alle politiche culturali della Regione Puglia,e l'assessore alla Cultura di Roma Capitale,Il Protocollo d'intesa è stato presentato dalla dirigente dell'ufficio Unesco del MiC,dalla coordinatrice scientifica della candidatura,Ad aprire i lavori è stato il direttore del Museo Nazionale Romano,Il progetto, promosso direttamente dalattraverso i suoi uffici centrali e periferici, coinvolge(Lazio, Campania, Basilicata e),15 Parchi, lae 25 Università italiane e straniere. Il Ministero sta investendo nel restauro e nella valorizzazione di evidenze archeologiche e architettoniche situate lungo il percorso della Via Appia. L'obiettivo è coniugare le ragioni della conservazione e valorizzazione di questo importante patrimonio con loQuest'ultimo elemento si rivela fondamentale anche per la crescita sociale ed economica di molte delle zone coinvolte che, spesso, sono aree interne e quindi fuori dai grandi circuiti turistici. "La Via Appia è un esempio della grandezza romana, la prima via pubblica e il prototipo, anche dal punto di vista tecnico, di altre strade che hanno poi costruito i romani. Ma è anche molto di più, era un crocevia culturale, parte del sistema culturale e sociale del mondo romano: questa era forse la sua importanza principale e questo sarà l'aspetto sul quale puntiamo - ha detto ilIl Ministero ha già investito 19 milioni di euro in restauri, conservazione e per la preparazione del fascicolo. Speriamo di farcela. Quando gli italiani giocano uniti, nessun risultato è impossibile". Il 20 gennaio la candidatura sarà valutata dal Consiglio direttivo della Commissione Nazionale Italiana Unesco. A seguire, la richiesta sarà inviata a Parigi.