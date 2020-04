La solidarietà dell'associazione WE KEN

proseguono a ritmo incessante le iniziative a sostegno di tantissime famiglie bisognose del territorio che necessitano di alimenti e beni di primaria importanza per vivere in questo periodo afflitto dal coronavirus.!"- Scrivono in un post sui social i volontari dell'dirivolto agli esercenti il commercio in via Kennedy, Piazza Terme e via Imbriani. "Con la lorohanno contribuito notevolmente alla grande distribuzione di alimenti e viveri di prima necessità in questa settimana. Vi siamo grati per quello che avete fatto per tutti gli amici della nostra comunità, in questi giorni di piena emergenza sanitaria covid-19, nell'ambito dell'iniziativa ad ampio raggio. Alla vigilia di Pasqua, l'Associazione, rappresentata daha inoltre donato e consegnato mascherine, guanti e gel igienizzanti ai volontari dell'OER Canosa impegnati nella gestione dell'emergenza coronavirus, esprimendo vivo ringraziamento ed apprezzamento per il loro instancabile operato.