La Puglia protagonista della "Guida al Turismo delle Radici"

insieme a Basilicata, Abruzzo ed Emilia Romagna, dellaprogetto promosso dallae che si avvale anche della collaborazione dell'ENIT. La Guida, che sarà pubblicata in tre edizioni (Italiano/Inglese, Italiano/Spagnolo e Italiano/Portoghese), è stata presentata ieri a Roma alla Farnesina, e si pone come obiettivo quello di. A rappresentare la Regione Puglia - Pugliapromozione, Assessore al turismo. All'evento sono intervenuti, Direttore Generale per gli Italiani all'Estero,Direttore esecutivo dell'ENIT e Rappresentanti del Dipartimento del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle Regioni Emilia Romagna e Puglia e dell'Associazione Raiz Italiana."Ciascuno di noi quando sceglie una meta non lo fa soltanto per vedere dei luoghi ma soprattutto per provare nuove emozioni, entrare in contatto con abitudini e modi di vivere diversi, magari antichi, e cercare di trovare nei luoghi i racconti dei nonni. E questo è ancora più vero per i milioni di Italiani all'estero e in particolare di Pugliesi che rappresentano un potenziale straordinario per stimolare il turismo delle radici, con possibili ricadute positive sulle economie dei luoghi interessati e sul rafforzamento dei rapporti delle Comunità pugliesi all'estero con l'Italia – ha affermato l'Assessore all'Industria Turistica e Culturale,- I pugliesi nel mondo non sono solo i migliori ambasciatori della Puglia ma anche coloro fra i potenziali turisti che più di tutti aspirano a tornare. Ecco che, allora, che raccontare il fascino della Puglia, valorizzare e raccontare le nostre comunità e tutto ciò che rappresentano, ovvero un mix unico e straordinario di legami, radici, storie, è indispensabile non soltanto per tenere viva la memoria dei nostri luoghi ma anche per promuoverli nel mondo. La Puglia, con un avviso rivolto alle Associazioni dei Pugliesi nel Mondo per promuovere la regione e, nello stesso tempo, mantenere vivo il legame con la Puglia, ha scelto di scommettere su questa narrazione, per arrivare al cuore dei suoi turisti e farli sentire cittadini temporanei".